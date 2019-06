La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, nata durante l'ultima edizione del dating show di Mediaset Uomini e donne, sembra che stia attraversando un periodo di crisi ad appena un mese dalla scelta. Dopo che l'ex corteggiatore è partito assieme a dei suoi amici per una vacanza ad Ibiza, le voci di una possibile rottura tra i due si sono fatte sentire sempre di più. E nelle ultime ore, taci dicerie potrebbero aver trovato una conferma.

Nella giornata di ieri, è apparso su Instagram un video pubblicato da un amico di Manuel dove si nota la sagoma di un ragazzo somigliante a lui mentre che baciava un'altra ragazza. Il video è stato cancellato quasi immediatamente, ma l'influencer Deianira Marzano, ha postato nuovamente il video che, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web, alimentato sempre più indiscrezioni nei confronti di Manuel.

Le polemiche che ne sono susseguite hanno reso necessario l'intervento di Manuel.

Su Instagram, il giovane ha pubblicato un post dove spiega ai fan di non essere lui che nel video baciava la ragazza. Ha poi aggiunto con ironia, che i fan devono smetterla di alimentare delle dicerie e fare 'cattiveria gratuita'.

U&D gossip: Manuel Galiano dice basta alle critiche, ma il post viene cancellato

Il viaggio ad Ibiza di Manuel, andato a finire male, potrebbe forse segnare la fine del rapporto tra l'ex corteggiatore e Giulia Cavaglià., dopo appena un mese che l'ex tronista ha fatto la sua scelta.

Un video precedentemente postato da un amico di Manuel, successivamente cancellato ma poi pubblicato nuovamente da Deianira Marzano, mostrerebbe una persona somigliante a Manuel baciare un'altra ragazza. Sulla vicenda è intervenuto anche Amedeo Venza, che ha confermato il tradimento e svelando che la ragazza si chiami Erika e sarebbe di Firenze.

Manuel a questo punto ha deciso di pubblicare un post su Instagram, dove ha cercato di spiegare che non era lui il ragazzo nel video e che ora i fan stanno esagerando.

Sorprendentemente, è possibile notare un like al post da parte della stessa Cavaglià. Ciò nonostante il post di Manuel, poco tempo dopo è stato cancellato.

U&D: Giulia Cavaglià pubblica un post triste su Instagram

Il possibile tradimento di Manuel nei confronti di Giulia, sta facendo discutere parecchio sui social e sul web al punto che lo stesso Manuel è dovuto intervenire in merito. Dall'altra parte invece, Giulia non ha detto la sua in merito.

La ragazza però ha deciso di pubblicare un post carico di tristezza dove promettere a sé stessa di essere sempre felice e godersi ogni momento di felicità.

Insomma, la relazione tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià attualmente è molto delicata. Non ci resta che attendere come andrà avanti la situazione.