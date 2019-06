In queste ore l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, è stato colpito da un grave lutto. È venuta a mancare sua nonna. A dare la notizia è stato proprio lui attraverso le pagine social. La triste notizia è arrivata improvvisamente. Infatti fino a qualche ore fa, il giovane postava sulle sue pagine social foto e video assieme alla sua fidanzata, Natalia Paragoni. Andrea era molto affezionato alla nonna, anche perché il ragazzo è molto legato agli affetti familiari.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio di recente, infatti, aveva presentato a tutta la sua famiglia la fidanzata Natalia.

Chiaramente i follower dell'ex tronista non si aspettavano una notizia simile. Infatti molti sono stati i messaggi di cordoglio nei confronti di Andrea. Ciò nonostante, la fidanzata Natalia ha deciso di non pubblicare nulla a riguardo sui suoi account social. Molto probabilmente la ragazza ha preferito rimanere in silenzio vicino al suo fidanzato in un momento così delicato.

Pubblicità

Il messaggio su Instagram di Andrea Zelletta per ricordare la nonna

Per ricordare una persona così importante, il ragazzo ha deciso di pubblicare una storia su Instagram. Il giovane ha scritto un breve ma intenso messaggio: "Ciao nonnina, proteggimi da lassù", assieme a delle emoji con un paio d'ali e un cuore e per sfondo una foto scattata dal suo telefono che inquadrava il cielo. Un messaggio sicuramente breve ma molto significativo, soprattutto per Andrea, che in queste ore starà vivendo un periodo molto triste, circondato dall'affetto delle persone a lui più care, tra cui Natalia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

U&D: la vita di coppia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo il dating show

Da quando il dating show di Mediaset, Uomini e donne, ha definitivamente spento le telecamere, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembrano essere più uniti che mai. Tra di loro sembra esserci tanta affinità e un legame di coppia ben saldo, pubblicando più volte al giorno foto e video sui social che non fanno altro che darci ulteriore conferma del loro amore. Addirittura dopo la scelta di Andrea e Natalia, i due hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio sulla schiena, lui ha una corona da re, mentre lei ha una corona da regina.

Insomma, nonostante la brutta notizia che ha colpito Andrea Zelletta, la sua storia d'amore con Natalia Paragoni procede magnificamente. I due sono molto innamorati e hanno molti progetti in mente. Vogliono costruire, a poco a poco, una relazione forte e stabile, viaggiare, mettere su famiglia e magari riuscire ad avere dei figli. Una relazione d'amore praticamente perfetta qualora continui così.