Nell'ultimo numero del magazine del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è possibile trovare un'intervista a Tina Cipollari dove svela alcuni dettagli sulla sua rivalità con la dama torinese Gemma Galgani. In particolare Tina ha rivelato cosa accade quando loro sono dietro le quinte e le telecamere non le inquadrano.

Pubblicità

Pubblicità

Che tra i due ci sia un'accesa rivalità è ormai una cosa risaputa: Tina e Gemma non si sopportano a vicenda e non hanno mai nascosto, almeno quando sono inquadrate, la loro rivalità. Stando appunto a quanto inquadrato dalle telecamere, la Cipollari più volte sembra abbia notevolmente esagerato nei confronti di Gemma, che passa nella maggior parte dei casi come una vittima tra le due. Ebbene, la Cipollari ha rilasciato un'intervista per il magazine ufficiale del programma, dove ha raccontato che in realtà è Gemma quella perfida nei suoi confronti.

U&D: Tina parla del comportamento di Gemma dietro le quinte: 'È perfida con me'

Infatti quando le due non sono inquadrate dalle telecamere, la dama torinese si lascia andare spesso in insulti e gesti gravi nei confronti dell'opinionista.

Uomini e Donne: tra Tina e Gemma, la vittima è Tina

Il dating show di Mediaset, Uomini e donne, è anche molto discusso per via dei continui siparietti tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. Dove Tina sembra essere perfida e scatenata verso Gemma, lei invece è sempre calma, nonostante anche di tanto in tanto si lascia andare in delle frecciatine verso Tina.

Pubblicità

Ci sono tanti episodi che hanno visto entrambe come protagoniste. Basti pensare a quando Tina rovesciò un secchio d'acqua a Gemma, oppure quando involontariamente le cavò un occhio, e tanti altri episodi come questi.

Ebbene, stando a quanto rivelato dalla Cipollari per il magazine ufficiale del programma, sembra che la vittima tra le due, sia invece l'opinionista di U&D. La donna ha rivelato che quando non sono inquadrate, Gemma si comporta molto male con lei, facendole gesti poco rispettosi e insultandola continuamente. Lei invece, preferisce fare tutto alla luce del sole e quello che ha da dire alla dama torinese, o da fare, lo fa a prescindere se inquadrata o meno.

Tina commenta la secchiata d'acqua alla Galgani

L'opinionista di Uomini e Donne per il magazine, ha anche commentato l'episodio della secchiata d'acqua in testa alla Galgani. Tina si è giustificata affermando che preferisce farsi giustizia da sola e, considerato il fatto che nessuno crede che qui è lei la vittima e Gemma il carnefice, ha agito a modo suo.

La donna infine ha concluso l'intervista affermando che nonostante i vari episodi tra lei e Gemma, dove il più delle volte si è ritrovata dalla parte del torto, lei è comunque amata dal pubblico e dai fan che la seguono.