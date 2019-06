Oggi 26 giugno, alle 21:20 circa, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction Riviera. La serie tv di origine britannica ha riscosso enorme successo tra il pubblico e presto andrà in onda su Sky anche la seconda stagione, che i fan attendono con molto entusiasmo. Per chi non avesse la pay tv satellitare, però, sarà possibile guardare la prima stagione attraverso gli appuntamenti settimanali su Canale 5 a partire da oggi. Chi invece non potesse assistere alla messa in onda di questa sera, potrà riguardare le repliche online attraverso il sito di Mediaset Play.

Pubblicità

Pubblicità

Riviera, la replica della prima puntata in streaming su Mediaset Play

Il debutto di questa sera per Riviera sarà sicuramente molto interessante. L'arrivo di nuove serie televisive è sempre gradito agli occhi del pubblico italiano. Magari, però, non tutti potranno vedere la messa in onda di questa sera. Per chi non riuscisse a visionare puntata in prima visione tra poche ore, sarà possibile usufruire del servizio di Mediaset Play, il portale web che permette di riguardare le repliche di molti appuntamenti sulla rete Mediaset.

Pubblicità

La puntata sarà disponibile sul sito in questione dopo la sua messa in onda, così come tutte le altre che arriveranno nelle settimane a seguire. Per usufruire del servizio, basterà recarsi sul sito ed iscriversi con le proprie credenziali, quali email e password, da ricordare poi per gli accessi successivi sulla piattaforma. Tutti gli episodi della nuova serie potranno così essere rivisti senza alcun costo, sarà necessario soltanto avere a disposizione una connessione internet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Inoltre, per chi volesse avere a portata di mano tutti gli appuntamenti da guardare in mobilità, è disponibile anche l'applicazione dell'omonimo sito, scaricabile su tablet e smartphone. Anche in questo caso per accedere sarà necessaria una piccola registrazione.

Anticipazioni Riviera prima puntata

Riviera è ambientato nello splendido scenario della Costa Azzurra, nel sud della Francia. Nel corso della puntata di questa sera della nuova serie tv, assisteremo alla morte del ricchissimo Costantine Clios per via di un'esplosione di uno yatch.

Il suo decesso destabilizzerà completamente la moglie, una curatrice d'arte. La donna, di nome Georgina, comincerà ad indagare sulle reali motivazioni che hanno causato la morte dell'uomo e verrà a conoscenza di terribili scenari.

Georgina dovrà cercare di mettere in salvo la sua famiglia e il suo patrimonio. La vita della donna si intreccerà con quella di altri personaggi, alcuni molto loschi, e anche con quella della prima moglie di Clios. Ogni scoperta fatta la sorprenderà sempre di più.