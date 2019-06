Le anticipazioni di Una vita riservano entusiasmanti novità per gli affezionati telespettatori della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Ursula accompagnerà Blanca sulla tomba della presunta neonata morta: la donna sarà notevolmente provata e addolorata. In seguito la Dicenta conoscerà una particolare donna convinta di aver visto la Madonna, Cristina Novoa. Successivamente tra Blanca e Cristina nascerà una bella amicizia. Più tardi Arturo Valverde avrà un malore.

Pubblicità

Pubblicità

Iñigo vuole vendere la pasticceria

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto quelle che verranno trasmesse dall'1 al 6 luglio, Iñigo e Flora saranno preoccupati che Peña possa recuperare la memoria e ricordarsi di essere il vero Iñigo Cervera. Per tale ragione Iñigo penserà di vendere la pasticceria, ma Flora sarà contraria e cercherà di fargli cambiare idea. Trini deciderà di aiutare Silvia e Arturo e contatterà le famiglie dei militari rimasti prigionieri di guerra.

Pubblicità

In seguito Rosina non vorrà che gli altri sappiano che Jacinto lavora nel suo giardino, poiché proverà vergogna. Successivamente Blanca dovrà partire per la Svizzera insieme a Diego, ma Cristina farà del tutto per fargli cambiare decisione. Nel frattempo Diego accetterà il consiglio di Samuel e se ne andrà dalla casa di Acacias 38. A quel punto, Ursula e Samuel saranno notevolmente soddisfatti per aver compiuto il loro diabolico piano.

Arturo è geloso di Esteban

Arturo Valverde si sentirà male durante un evento di beneficenza organizzato dall'associazione dei prigionieri di guerra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Poi l'uomo non darà molto peso ai sintomi, ma Trini si preoccuperà per lui. Nel frattempo Servante sarà convinto che ci sia qualcosa tra Paquito e Flora. In seguito Paquito smentirà le insinuazioni di Servante e rivelerà che in realtà il suo intento è quello di salvare il matrimonio tra Iñigo e Flora. Intanto Maria Luisa chiederà alla sua famiglia di andarla a trovare a Parigi. Successivamente Cristina cercherà di convincere Blanca a percorrere un cammino di pentimento e dedicarsi alla religione per ritrovare se stessa.

Per farlo, però, la donna le consiglierà di lasciare immediatamente Diego. Più tardi Blanca seguirà il consiglio di Cristina. Poi Carmen inizierà ad avere dei strani sospetti. In seguito anche Leonor comincerà a dubitare di Cristina e sarà notevolmente preoccupata per il fatto che la donna potrebbe influenzare Blanca. Trini noterà che Arturo è molto geloso di Esteban e cercherà di tranquillizzarlo, dicendogli che Silvia è innamorata soltanto di lui.

Pubblicità

Antoñito dovrà recarsi a Parigi insieme a Trini e Ramon per andare a trovare Maria Luisa e Victor e chiederà ad Antolina di accompagnarlo. La donna sarà indecisa se accettare la proposta dell'uomo, ma poi le dirà di si. Infine, Silvia Reyes e Arturo Valverde saranno vicini al matrimonio, ma saranno molte le dicerie che andranno in giro. Per tale ragione Arturo consiglierà alla fidanzata di stabilirsi per alcuni giorni da Celia e Felipe.