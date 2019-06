Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita riguardano diverse novità interessanti per i fan della nota soap opera. Nei prossimi episodi, in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno, Arturo Valverde ed Esteban cominceranno i lavori presso l'associazione che aiuterà i soldati rimasti prigionieri di guerra a rientrare nella loro patria. In seguito, Arturo si sentirà male improvvisamente, ma non darà molto peso ai sintomi. Poi Valverde udirà per caso un discorso tra Silvia Reyes ed Esteban, nel quale la donna confiderà all'uomo di non essere convinta di voler sacrificare la sua carriera da investigatrice per amore di Arturo.

Paquito scopre Peña

Nelle prossime puntate di Una Vita che, come detto, verranno trasmesse dal 24 al 29 giugno, Blanca Dicenta tornerà a vivere con Samuel ed Ursula con lo scopo di scoprire se la madre sia immischiata nel rapimento di suo figlio Moises. Nel frattempo Rosina penserà di licenziare Jacinto, ma Liberto cercherà di farle cambiare idea. In seguito Peña saccheggerà il chiosco di Fabiana, ma verrà scoperto improvvisamente da Paquito. Successivamente Flora, per evitare che l'uomo venga arrestato, gli offrirà un lavoro come cameriere presso La Deliciosa, la donna cercherà di aiutarlo, poiché avrà paura che lui, una volta in prigione, potrebbe recuperare la memoria e ricordarsi di essere il vero Iñigo Cervera.

Blanca crede di sentire Moises

Durante la notte Blanca sentirà il 'richiamo degli Angeli' e penserà che si tratti di suo figlio Moises, ma Ursula e Samuel riveleranno alla donna di non aver sentito nulla di particolare. Nel frattempo Peña comincerà a lavorare presso La Deliciosa, ma commetterà alcuni errori a causa del suo atteggiamento alquanto goffo ed impacciato. Nel frattempo Rosina sgriderà Jacinto, poiché l'uomo giocherà a carte con Liberto, invece di interessarsi dei lavori da eseguire in giardino.

Successivamente Arturo Valverde sarà notevolmente geloso per la troppa vicinanza tra Esteban e Silvia. Per tale ragione farà installare un telefono nella sua casa. Poi Silvia scoprirà le intenzioni di Arturo e sarà parecchio infuriata ed arrabbiata con l'uomo. Intanto Diego chiederà a Samuel di dedicarsi a Blanca finché lui non sarà perdonato dalla donna. Frattanto Blanca, durante una passeggiata insieme a Leonor, incontrerà improvvisamente una donna con un bambino, il quale indosserà gli stessi vestiti di Moises.

Per tale motivo Blanca sarà alquanto impressionata e cercherà di prendere il bimbo, ma Leonor cercherà di calmare la situazione. Più tardi Ursula cercherà di approfittare della vicenda da poco accaduta per manipolare Blanca. Infine, la Dicenta si avvicinerà sempre di più alla religione per cercare di superare tutti i dolori e le difficoltà.