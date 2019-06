Continua l'appuntamento con la soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' che riesce ad attirare una fetta importante di pubblico curioso di conoscere i cambiamenti presenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una vita svelano che i sospetti di Blanca riguardo alla presunta morte del piccolo Moises si dimostreranno fondati. Sarà evidente lo zampino di Ursula che si è impossessata del bambino e la Dicenta proverà a uccidere Carmen per via dell'atteggiamento della donna.

La domestica farà notare l'intenzione di opporsi al piano della Dicenta di scappare da Acacias con il bambino. L'arrivo di Samuel si rivelerà determinante per salvare la vita della donna e Blanca avrà la possibilità di capire la dinamica dei fatti. L'Alday darà la possibilità a Diego e alla compagna di intercettare Ursula per capire dove possa trovarsi il figlio. Inoltre la situazione si metterà nel peggiore dei modi per Ursula che dovrà fare i conti con una nuova dimensione dopo essere stata rinchiusa in un manicomio su ordine di Koval.

Riera vuole mettersi sulle tracce di Koval dopo quanto successo alla Dicenta

Il detective Riera sarà pronto per mettere in atto delle indagini atte a scoprire la verità sul passato della Dark Lady e avrà la possibilità di mettersi in contatto con il padre di Ursula. Si tratta di Koval, un uomo crudele il cui rapporto con Ursula si è distinto per essere stato complesso. Il genitore ha abbandonato la figlia quando era giovane. La povera Ursula ha fatto i conti con la violenza subita da due malviventi, a seguito della quale è rimasta incinta.

La pietà dimostrata da Blanca nei confronti della madre

Parliamo dell'unica persona che ha punito la Dicenta dopo che la donna ha fatto del male a molte persone e tale storia provocherà la commozione di Blanca. La ragazza comincerà a mostrare segni di pietà nei confronti di Ursula (Montse Alcoverro) e vorrà fare visita alla madre per rendersi conto dello stato in cui è ridotta. Koval si presenterà ad Acacias e sarà accompagnato dagli infermieri del manicomio presso il quale è rinchiusa la Dicenta Senior.

Queste immagini sono state trasmesse in Spagna nella scorsa stagione e hanno diviso il pubblico, ma una parte dei detrattori si è detta contenta per il trattamento riservato a Ursula. Quest'ultima verrà portata fuori dal proprio palazzo e Blanca avrà la possibilità di riprendersi il figlio dopo aver fatto i conti con continui ostacoli della madre. La compagna di Diego sarà in procinto di lasciare Acacias per recarsi alla volta di Huelva. Infine la giovane donna deciderà che è arrivato il momento di fare visita alla Dicenta Senior.