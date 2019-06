Le trame della telenovela “Una vita” sono sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, dicono che Blanca Dicenta plagiata dalla nuova arrivata Cristina Novoa, metterà la parola fine alla relazione clandestina con il cognato Diego Alday. Maria Luisa Palacios invece darà finalmente sue notizie ai suoi familiari. La moglie di Victor Ferrero attraverso una lettera, inviterà Antonito, Ramon, e Trini, a raggiungerla nella capitale francese.

Samuel e Ursula soddisfatti, i Palacios ricevono un invito da Maria Luisa

Nelle puntate che il pubblico italiano vedrà da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Blanca dopo essere andata a trovare al cimitero la figlia morta in compagnia della madre, farà la conoscenza di Cristina, una devota che le farà credere di aver visto la madonna. Quest’ultima sin da subito stringerà una forte intesa con la Dicenta Junior. Nel frattempo Inigo con il timore che Pena potrebbe ricordarsi di essere il vero Cervera, penserà di vendere la sua cioccolateria, ma sua sorella Flora non sarà affatto d’accordo.

In seguito Trini per aiutare Arturo e Silvia, contatterà i familiari dei militari non ancora rimpatriati. Rosina non vorrà che nessuno degli abitanti sappia che ha assunto Jacinto come giardiniere. Blanca si farà completamente plagiare dalla Novoa, al tal punto da rifiutarsi di andare in Svizzera con Diego. Quest’ultimo su consiglio del fratello prenderà le distanze dalla cognata. A quel punto Samuel e la matrigna si diranno soddisfatti, per essere riusciti con la loro alleanza a far allontanare Blanca e Diego.

Nel bel mezzo di una festa organizzata per la raccolta dei fondi destinati all’associazione che ha fondato, Arturo avrà un malore, ma quando Trini se ne accorgerà fingerà di stare bene. Servante sospetterà che Flora abbia tradito il marito Inigo con Paquito. Intanto Maria Luisa tramite una missiva inviterà la sua famiglia a recarsi da lei e Victor a Parigi.

Blanca lascia il cognato, Leonor non si fida di Cristina

Cristina convincerà Blanca a mettere un punto definitivo alla tresca amorosa con il cognato, con l’obiettivo di espiare i suoi peccati.

Purtroppo la figlia di Ursula si adeguerà alla volontà della Novoa, destando dei sospetti alla domestica Carmen. Anche Leonor non vedrà di buon occhio l’amicizia tra la nuova arrivata e la Dicenta Junior. Trini rassicurerà il colonnello Valverde dopo essersi accorta che è geloso di vedere Silvia ed Esteban complici, dicendogli che la sua compagna prova amore solo per lui. In seguito Antonito proporrà a Lolita di unirsi al viaggio con lui, Ramon e Trini.

Arturo per mettere fine ai pettegolezzi su di lui e la Reyes per via della loro convivenza, consiglierà alla sua amata di alloggiare dagli Alvarez Hermoso fino a quando non si sposeranno. Blanca dopo essersi lasciata condizionare per l’ennesima volta da Cristina, tenterà di sedurre il marito. A gran sorpresa Samuel respingerà la moglie, mentre Esteban e Silvia non faranno fatica a capire che Arturo ha dei problemi di salute. A quel punto l’ex spia si rifiuterà di trasferirsi da Celia e Felipe.

Il detective dopo aver smesso di lavorare al servizio di Ursula, apprenderà che la darklady sta minacciando Carmen. Inigo anche se sua sorella continuerà ad essere contraria alla sua decisione, si metterà alla ricerca di un acquirente per la Deliciosa. Per finire Flora crederà che Paquito nutra un interesse sentimentale per lei, invece Diego tenterà di far abbandonare a Blanca l’abitazione della madre con la forza senza riuscirci.