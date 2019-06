La famosa telenovela Una vita continua ad appassionare i suoi fedeli telespettatori. I nuovi spoiler sono ricchi di sorprese; nelle puntate che andranno in onda dal 3 all'8 giugno, Samuel vorrà costituirsi per il crimine commesso nei confronti di suo padre Jaime Alday, ma Ursula convincerà l'uomo a cambiare idea. Frattanto Blanca e Diego decideranno di stare insieme. La donna confiderà a Diego tutti gli abusi subiti dal marito. Diego deciderà di non vendicare Martin, pertanto non ucciderà Viñas, come aveva intenzione di fare inizialmente.

Successivamente Rosina verrà arrestata, mentre Liberto sarà affranto per aver baciato Flora e non saprà come resistere alle critiche giunte dai cittadini di calle Acacias nei suoi confronti.

Leonor pensa ancora a Pablo

Nelle prossime puntate di Una Vita da lunedì 3 a sabato 8 giugno Samuel, convinto da Ursula, farà seguire Felipe. Quest'ultimo scoprirà che Diego si nasconde nella villa di famiglia. Intanto Leonor cercherà di allontanare Iñigo, poiché penserà ancora a Pablo.

Blanca e Diego decideranno di scappare insieme.

Nel frattempo Casilda continuerà a non ricordare di essere stata sposata con Martin e deciderà di abbandonare i vestiti da lutto. Diego riuscirà a fuggire dal carcere, ma Blanca sarà obbligata ad tornare insieme a Samuel ad Acacias 38. Intanto Rosina cercherà di rimanere in prigione soltanto perché non vorrà affrontare Liberto; per tale ragione aggredirà un'agente di polizia, mordendogli addirittura un orecchio. Successivamente Servante si scontrerà con Paquito, intenzionato ad ottenere un posto come vigilante notturno. Celia e Felipe organizzeranno un piano per fare in modo che Diego riesca ad entrare nell'abitazione di Samuel e portare via Blanca.

Flora si reca in prigione da Rosina

Iñigo si accorgerà che Leonor non è più la stessa: la donna infatti, sarà notevolmente distaccata nei suoi confronti. Iñigo parlerà con Trini e scoprirà che Leonor è persa nei suoi pensieri per via del ricordo di Pablo, il suo grande amore morto tragicamente. In seguito Flora si recherà da Rosina in prigione e cercherà di convincerla ad uscire dal carcere. Di conseguenza, la Rubio sarà notevolmente turbata dalle parole della donna e vorrà dunque lasciare la prigione.

Nel frattempo Samuel riuscirà ad entrare in casa di Diego, ma quest'ultimo si accorgerà della presenza del fratello e si affretterà a fuggire. Diego sarà costretto a scappare di nuovo e si nasconderà nella cioccolateria La Deliciosa. In seguito, Carvajal cercherà di convincere Silvia del fatto che non potrà mai avere una vita normale al fianco del suo amato Arturo Valverde, poiché il suo lavoro da spia non glielo permetterebbe.