Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano importanti novità. Nelle puntate della telenovela spagnola che andranno in onda da lunedì 10 a sabato 15 giugno, Blanca Dicenta sarà convinta di aver messo al mondo un figlio maschio. Diego, quando apprenderà che la sua bambina è morta, sarà a dir poco demoralizzato e distrutto per la sciagura. Flora si dirà certa di aver visto il vero Iñigo Cervera a La Deliciosa. Arturo confesserà a Felipe di essere pronto a chiedere la mano di Silvia.

Iñigo avrà intenzione di scoprire se i sospetti di Flora sono fondati, e così rimanderà la partenza con Leonor.

Blanca accusa Ursula di averle portato via Moises

Gli spoiler di Una Vita relativi agli episodi che verranno trasmessi dal 10 al 15 giugno, rivelano che Blanca, dopo aver lasciato l'ospedale, si recherà immediatamente da Ursula, minacciandola ed accusandola di aver sostituito il figlio Moises con una neonata già morta. La Dicenta negherà tutte le accuse della figlia, la quale andrà su tutte le furie, e solo grazie all'intervento di Samuel si eviterà che la discussione possa finire in tragedia.

Arturo chiederà a Silvia di sposarlo, mentre ad Acacias 38 arriverà Esteban, un giovane sconosciuto che cercherà di mettersi in contatto con la Reyes. Jacinto farà di tutto per rendere nuovamente felice Casilda. Intanto Blanca, durante la notte, sentirà improvvisamente il pianto di un neonato, e penserà che possa trattarsi di Moises.

Paquito smaschera Flora

Paquito scoprirà che Flora vende della merce di contrabbando nel suo negozio. La donna, però, grazie ad un astuto stratagemma riuscirà ad evitare che l'uomo la denunci.

Al contempo Iñigo e Leonor non crederanno che Flora abbia visto il vero Cervera e, di conseguenza, riprenderanno l'organizzazione del loro viaggio.

Esteban incontrerà Silvia e le chiederà di aiutarlo a liberare Cheque, un soldato rimasto prigioniero nelle Filippine in seguito alla guerra persa dalla Spagna. La Reyes discuterà animatamente con Arturo della questione. Blanca parlerà con Diego dei suoi sospetti nei confronti di Ursula, ma l'uomo non crederà alla versione della donna e le consiglierà di accettare la morte della sua bambina.

Arturo deciderà di aiutare Silvia e incontrerà Ochoa, un funzionario dell'ufficio dei rimpatri spagnoli che potrebbe essere utile per avere delle informazioni su Cheque. In quest'occasione, Valverde noterà che tra Silvia ed Esteban c'è una forte sintonia e ne sarà alquanto geloso.

Casilda cercherà di convincere Liberto ad assumere Jacinto come giardiniere per sostituire Martin. Infine Felipe riuscirà ad ottenere l'indulto per Diego che, una volta tornato in libertà, si adopererà per organizzare il funerale della sua bambina.