Andrea Zelletta in queste ore è stato colpito da un grave lutto: è venuta a mancare la nonna. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne, attraverso un pubblicato sui social. "Ciao nonnina, proteggimi tu da lassù": con queste parole Andrea Zelletta ha voluto ricordare la scomparsa di una persona così importante nella sua vita. La morte della nonna dell'ex tronista è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solamente qualche ora fa, il ragazzo ha postato sui social dei video mentre era si divertiva spensierato con gli amici e con la sua fidanzata, Natalia Paragoni.

Pubblicità

Pubblicità

Nessuno dei follower dell'ex tronista del dating di Canale 5 si sarebbe mai aspettato di leggere una notizia così triste. Per quanto riguarda Natalia invece, la sua reazione ha spiazzato tutti. Sul profilo Instagram dell'ex corteggiatrice non è apparso nulla in merito.

Con tutta probabilità la Paragoni ha preferito la via del silenzio, in un momento così difficile per il suo fidanzato. Una delle uniche cose certe è il bel rapporto instaurato con Andrea. Siamo certi che se il tarantino tornerà a sorridere nel minor tempo possibile, il merito sarà tutto della sua compagna.

Pubblicità

Andrea e Natalia: più innamorati che mai

La love story tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra proseguire a gonfie vele. I due ex volti di Uomini e Donne sono davvero inseparabili da quando hanno terminato l'esperienza nel dating. Nella serata di ieri, Andrea e la sua compagna hanno trascorso una serata da sballo al compleanno di Cix e Ceskiello. Tra gli invitati erano presenti anche altri amici, tra cui Andrea Damante che è stato fotografato proprio insieme alla neo coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Dopo la scelta Zelletta e Natalia hanno deciso di dedicarsi anche un tatuaggio sulla schiena poco sotto il collo: lui ha una corona da re, mentre l'ex corteggiatrice ha una corona da regina.

Gaffe social per l'ex tronista di U&D

Nei giorni scorsi Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno dimostrato di avere una particolare intesa anche sotto le lenzuola. L'ex tronista tarantino si è reso protagonista di una piccola gaffe sui social, dopo aver pubblicato un video.

Nella clip Andrea si è divertito a immortalare la sua Natalia nei panni della casalinga disperata. Per sbaglio nell'obiettivo è comparso un lubrificante di una marca molto conosciuta nel settore. Ai vari commenti di alcuni follower infastiditi, i due diretti interessati prima si sono giustificati raccontando che era un olio per massaggi. In seguito la neo coppia ha deciso di gettare la spugna e scherzarci sopra: Natalia e Andrea si sono presi in giro a vicenda.