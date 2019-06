Tra alti e bassi la love story tra Francesca De André e Gennaro Lillio è sbocciata all’interno della casa del Grande Fratello e prosegue a gonfie vele lontano dalle telecamere. Un feeling che cresce con il trascorrere dei giorni come si evince da alcuni scatti pubblicati sui social ma anche da quanto dichiarato dai diretti interessati al termine dell’esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Nei giorni scorsi il modello napoletano è intervenuto nel corso del programma Turchesando in onda su Radio Italia Anni 60.

Nel corso dell’intervista l’ex fidanzato di Lory Del Santo si è lasciato andare ad alcune confidenze intime relative alla sua love story con la vulcanica opinionista. Nello specifico Gennaro ha affermato che durante l’esperienza nel reality show di Canale 5 ci sarebbe stato qualcosa in più di semplici baci e ammiccamenti con la De André: “Lo abbiamo fatto almeno sei volte”.

La passione tra Gennaro e la vulcanica opinionista

Chiusa l’esperienza al GF 16 alcuni dei protagonisti del reality hanno raccontato alcuni dettagli della loro esperienza nel programma televisivo condotto da Barbara D’Urso. Dopo aver chiuso in modo burrascoso, e in diretta tv, la sua relazione con Giorgio Tambellini, Francesca De André si è legata sentimentalmente a Gennaro Lillio.

Quest’ultimo non aveva mai nascosto la sua attrazione nei confronti della genovese con la quale non sono mancati accesi contrasti e furibonde discussioni.

Alla fine è sbocciata la passione con il modello napoletano che ha riferito alcuni dettagli della sua relazione con la ventinovenne nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando. “Appena siamo usciti dal Grande Fratello abbiamo trascorso una notte di passione” - ha riferito il ventisettenne senza fare giri di parole.

'Notte di passione all'uscita della casa, ma era la settima volta'

Gennaro ha subito precisato che non si trattava della prima volta stuzzicando la curiosità dei conduttori. “Penso si trattasse della settima volta” - ha chiarito il napoletano. Lillio ha rivelato che nel corso dell’esperienza nella casa più spiata dagli italiani c’era stato qualcosa di bollente con la De André. “La D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano far vedere”.

Gennaro ha spiegato che con Francesca è accaduto “anche di peggio” sotto le lenzuola e che la produzione ha fatto bene a non mostrare certe situazioni.

Il modello ha aggiunto di non aver provato imbarazzo per la presenza delle telecamere e che le uniche ansie derivavano dalla presenza degli altri coinquilini. “L’unico timore era la presenza degli altri e che ci potessero vedere”. L’ex gieffino ha chiuso l’intervento radiofonico sottolineando che, rispetto a Francesca, era molto più disinibito.

Ora la coppia può finalmente vivere il loro rapporto senza freni e soprattutto senza il timore di essere osservati da occhi indiscreti.