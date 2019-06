La programmazione estiva di Un posto al sole prosegue con successo. La soap partenopea continua, infatti, a collezionare ottimi risultati in termini di share, proponendo al suo numeroso pubblico colpi di scena inaspettati e straordinarie rivelazioni. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda questa settimana, non fanno eccezione. In particolare, gli episodi trasmessi da lunedì 24 a venerdì 28 giugno si concentrano su due personaggi: Leonardo e Serena.

Pubblicità

Pubblicità

Pare, infatti, che l'uomo - sempre più convinto di conquistare Serena - le proporrà una rilassante gita in barca in compagnia della piccola Irene. Tuttavia, l'avventura nata sotto i migliori auspici, presto si trasformerà in un vero e proprio incubo. Durante la traversata, infatti, Leonardo - deciso a farsi conoscere meglio da Serena - le rivelerà un segreto del tutto inaspettato che riguarda il suo passato. Il lato oscuro di Leonardo sconvolgerà completamente la donna tanto da gettarla in uno stato di profonda frustrazione.

Pubblicità

Un posto al sole: Diego inizierà a pedinare Eugenio

Gli spoiler relativi agli episodi di Un posto al sole in onda questa settimana, tuttavia, lasciano spazio anche ad altri personaggi. In particolare non smetterà di tenere banco la morbosa gelosia di Diego nei confronti della sua ex compagna Beatrice. L'uomo, infatti, sempre più convinto che la donna abbia iniziato una relazione con Eugenio, perderà il controllo e inizierà a pedinarlo. Ma non è tutto!

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le anticipazioni ci informano di un grave incidente automobilistico che rischierà di coinvolgere Eugenio, il quale ancora sconvolto mediterà se rivolgersi o meno alla Prefettura per denunciare l'accaduto. Sarà a quel punto che i due avranno, finalmente, la possibilità di confrontarsi.

Spoiler Un posto al sole: Uno sconosciuto si introdurrà a casa di Marina

L'altro filone che verrà affrontato negli episodi di Un posto al sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, si concentrerà sul personaggio di Marina.

La donna pare, infatti, che attraverserà un periodo particolarmente difficoltoso della sua vita, sia dal punto di vista lavorativo - a causa di Alberto che non perderà occasione per umiliarla - sia dal punto di vista privato a causa dell'assenza di Elena ed Alice. Come se non bastasse, un uomo dall'identità sconosciuta si introdurrà nella sua abitazione per sottrarle una cornice che la ritrae. Tuttavia, accecata dalla rabbia, Marina non comprenderà subito quanto accaduto e incolperà la domestica del furto.

Pubblicità

Queste, dunque, le anticipazioni relative agli episodi in onda questa settimana. Spoiler che tengono fede a quanto anticipato da Michelangelo Tommaso. L'interprete di Filippo Sartori, intercettato dal settimanale Vero, ha infatti dichiarato che le prossime puntate di Un posto al sole proporranno scenari del tutto inaspettati che lasceranno il pubblico, letteralmente, senza fiato.