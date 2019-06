Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno svelano nuovi momenti di tensione all'interno della famiglia Giordano. Michele sarà chiamato a risolvere la questione con Mimmo e si renderà conto di essere finito nel mirino del ragazzo. ll marito di Silvia ha intenzione di impegnarsi in prima persona per spingere il giovane a costituirsi, raccontando alla polizia i reati commessi, ma non sarà un'impresa facile.

Marina (Nina Soldano) intanto si troverà alle prese con una situazione complessa per quanto riguarda la sfera lavorativa e avrà un incontro con i dipendenti, nel corso del quale si renderà conto che questi hanno perso fiducia nella sua persona. La Giordano attribuirà il motivo di questo atteggiamento nella perdita di prestigio relativa alla sua figura professionale rispetto al passato.

Un periodo complesso per l'ex moglie del comandante

Assunta dovrà affrontare un periodo di solitudine che la farà cadere in preda alla depressione, nonostante sia rimasta contenta per la proposta di matrimonio di Guido a Mariella.

La cugina di Silva attraverserà una situazione complessa rispetto a Vittorio e Guido che riusciranno a trovare la dovuta stabilità. Diego, dal canto suo, dopo aver scoperto che Beatrice è fidanzata, farà i conti con una scoperta che gli provocherà ulteriore sofferenza. Michele riuscirà infine ad aiutare Mimmo dopo aver fatto crollare la sua 'corazza' mentre Marina sarà chiamata a fare un bilancio della propria vita, dopo essersi trovata alle prese con dei cambiamenti inaspettati.

Diego vuole capire la verità

Diego raggiungerà la certezza che Beatrice ed Eugenio siano amanti al punto che vorrà trovare il momento opportuno per smascherarli. Otello e Silvia faranno notare la contrarietà alla decisione di aiutare Domenico. Andrea e Arianna vivranno un periodo di felicità e vorranno compiere una scelta importante per il futuro di coppia. Il clima alla terrazza peggiorerà a causa del comportamento della sorella di Alessandra e si complicheranno i piani della giovane donna.

Diego non riuscirà a credere che sia giunta al termine la storia con Beatrice. Arriverà nella città di Napoli Leonardo con l'intento di riportare la barca di Tommaso. Niko avrà un incontro con Beatrice e chiederà alla ragazza dei dettagli riguardo alla sua vita sentimentale. Infine ci saranno degli equivoci nel rapporto tra Alessandra e Vittorio.