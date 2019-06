Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea nei prossimi episodi si concentrerà sul processo a Mimmo. Le trame relative alle puntate in onda dal 1 al 5 luglio, rivelano che Michele incontrerà i genitori del ragazzo e si convincerà ancor di più a volerlo aiutare. Intanto Diego grazie all'aiuto di suo padre capirà che è giunta l'ora di voltare pagina e dimenticare Beatrice mentre Anita metterà nuovamente in crisi Vittorio. Infine, Filippo farà un'importante proposta a Leonardo.

Un posto al sole, Michele deciso ad aiutare Mimmo

Le trame di un posto al sole dal 1 al 5 luglio rivelano che Diego farà precise accuse su chi sia l'amante di Beatrice e ciò manderà in confusione Raffaele. Vittorio e Alex vivono momenti di forte tensione che potrebbero aumentare a causa della presenza di Mia e ciò potrebbe favorire il riavvicinamento di Anita al giovane Del Bue. Nel frattempo Michele che nei concitati attimi in cui è rimasto ostaggio di Mimmo si è reso conto che il ragazzo è soltanto debole e spaventato, farà di tutto per restare informato sul suo stato processuale.

Raffaele capirà che Diego è letteralmente ossessionato da Beatrice e cercherà di convincerlo a mettere una pietra sopra la storia con la ragazza. Anita farà un'inaspettata rivelazione e metterà in crisi il rapporto tra Vittorio e Alex. Intanto Michele incontrerà i genitori di Mimmo e sarà ancor più deciso ad aiutare il ragazzo.

Diego cerca di dimenticare Beatrice

Leonardo e Serena trascorreranno del tempo insieme ed avranno modo di conoscersi meglio.

Grazie a questa vicinanza, la Cirillo farà delle scoperte inaspettate sul giovane amico del defunto Tommaso. Raffaele parlerà con Diego a proposito della sua ossessione per Beatrice ed il giovane finalmente deciderà di dedicarsi anima e corpo al lavoro per cercare di dimenticarsi di lei. Nel frattempo l'avvocatessa Lucenti non sarà soddisfatta della sua situazione sentimentale. Guido non penserà più ai problemi e deciderà di partire per le vacanze con Mariella e Lorenzo.

Filippo fa una proposta a Leonardo

Marina dopo aver subito il furto di una foto si convincerà di essere spiata da un misterioso uomo e per coglierlo in flagrante - e scoprire di chi si tratta - farà installare delle telecamere in casa. Poco dopo, la Giordano esaminerà i video e penserà di aver capito chi sia. Leonardo cercherà di farsi perdonare da Serena che intanto lo ha messo alle strette. Cerruti, in seguito alla partenza di Guido e Mariella, resterà solo ma riceverà un invito a cena che gli farà molto piacere.

Filippo farà un’importante proposta a Leonardo e finirà per mettere in crisi Serena. Giulia ammetterà di attraversare una crisi sentimentale e a causa di ciò avrà un piccolo dissidio con Angela.