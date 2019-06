Beautiful, la soap opera più longeva ambientata a Los Angeles, ha in serbo molte sorprese per i fan di tutto il mondo. Al centro delle anticipazioni americane c'è Thomas: la sua instabilità mentale darà luogo a molti colpi di scena.

Thomas sarà sempre più fuori controllo

Il figlio di Ridge sarà sempre più ossessionato da Hope e dal pensiero di poter avere una famiglia con lei. Distrutta dalla perdita della figlia, la giovane Logan firmerà per annullare il matrimonio contratto con Liam.

Quest'ultimo tornerà a vivere da Steffy con Kelly e Phoebe. Hope diventerà come una figura materna per Douglas, il figlio di Thomas. la Logan ignorerà che si tratta della figlia di Beth: Emma, però, lo scoprirà e Thomas la metterà a tacere provocandone la morte speronando con l'auto e facendola cadere in un dirupo.

Liam in serio pericolo: Thomas lo drogherà

Liam sarà in serio pericolo perché Thomas avrà intenzione di fare di tutto pur di non perdere Hope.

Intanto Steffy organizzerà una festa a cui inviterà anche la Logan e il suo ragazzo che si mostrerà subito molto geloso nei confronti del giovane Spencer.

Durante la serata, il figlio di Bill berrà da un bicchiere in cui il giovane Forrester avrà aggiunto della droga. Dopo ciò, avrà una notte di passione con Steffy e solo dopo si accorgerà di non sentirsi molto bene. Il giovane, al risveglio, si sentirà molto confuso e in colpa per quanto accaduto e deciderà di sfogarsi parlandone con Hope, facendo proprio come desiderava Thomas nel suo piano.

Cogliendo l'occasione del momento difficile, il Forrester userà suo figlio Douglas per proporre a Hope di sposarlo. Il bambino le dirà infatti di vederla come una madre e di desiderare che siano una famiglia.

Xander scoprirà chi è l'assassino di Emma

Secondo le anticipazioni americane, Xander vorrà fermare la firma del divorzio tra Liam e Hope, ma Thomas glielo impedirà manomettendo la sua auto facendo in modo che si metta in funzione l'allarme dell'antifurto.

In questo modo allontanerà Xander dall'ufficio, ma volta nel parcheggio, il ragazzo minaccerà pesantemente il modello di non rivelare la verità. In questa occasione per Xander sarà chiara la follia del Forrester ed avrà la certezza che l'assassino della Barber è lui.

Nel corso delle puntate, Xander tenterà di mettere in guardia Hope da quello che lei considera l'uomo più importante della sua vita e che sta diventando ogni giorno più pericoloso. Si scoprirà, infatti,che Thomas ha un passato oscuro e che i suoi disturbi mentali non sono una novità.

Anche Brooke sarà molto preoccupata per sua figlia: avrà forti dubbi sulla sincerità di Thomas perché noterà in Douglas un comportamento manipolato.