Sfera Ebbasta sarà uno dei giudici della prossima edizione di X Factor assieme ad altri due debuttanti, ovvero Samuel dei Subsonica e Malika Ayane, con loro ci sarà anche l'eterna Mara Maionchi, vero e proprio simbolo e colonna portante dell'edizione italiana del noto talent show, nonché vincitore delle ultime due edizioni con Lorenzo Licitra e Anastasio.

La notizia dell'ingaggio di Sfera Ebbasta ha ovviamente monopolizzato le cronache in ambito Rap nella giornata di ieri, coinvolgendo di riflesso un altro vero e proprio top player della scena urban italiana, ovvero Salmo.

Pubblicità

Pubblicità

Salmo e X Factor: un matrimonio che non s'ha da fare per ora

Il nome del rapper sardo viene infatti accostato da anni alla trasmissione di Sky Uno. La prima volta fu nel 2016, quando l'autore di Hellvisback dichiarò che la scelta della produzione di ingaggiare Manuel Agnelli fosse da intendere solo come un ripiego conseguente al suo rifiuto.

"Caro Manuel – spiegò all'epoca il rapper su Facebook – mi dispiace ma ti hanno preso solo perché ho rinunciato al posto di giudice".

Salmo a sinistra, i giudici di X Factor a destra.

In tempi più recenti Salmo ha parlato di altre proposte e altrettanti rifiuti di prendere parte alla trasmissione in qualità di giudice: l'anno scorso ad esempio, nell'ambito di un'intervista concessa a Rolling Stone, e un'altra volta soltanto ieri, quando, in seguito alla diffusione della notizia dell'ingaggio di Sfera Ebbasta, l'artista sardo classe 1984, stando a quanto da lui dichiarato, si sarebbe trovato a dover rispondere alle domande impertinenti dei tanti curiosi che avrebbero insinuato più o meno apertamente che questa volta la produzione lo avrebbe snobbato per preferirgli gli altri giudici.

Pubblicità

L'ultimo rifiuto: 'Ho rinunciato a un sacco di soldi'

Stando a quanto dichiarato da Salmo, le cose non sarebbero andate così: il rapper ha spiegato la sua versione, seppur in maniera abbastanza criptica, con alcune stories diffuse ieri via Instagram, queste le sue parole:

"Ciao Ragazzi, ma questi messaggi stupidi che mi state mandando ? Del tipo 'X Factor ti ha mollato, ti hanno pisc...., alla fine non ti hanno voluto'. Quindi, giovani babbuini dalle teste molli: non mi hanno pisc...., ho rinunciato io, ed ho rinunciato ad un sacco di soldi.

Però noi ce ne sbattiamo ragazzi, no ? Il punto non è aver rinunciato o essere stati pisc.... da X Factor, il punto, la vera domanda è: perché ? Perché non hai fatto X Factor ? Ci starai forse nascondendo qualche cosa ? Cosa ci stai nascondendo ? Cosa hai combinato ?".

Parole enigmatiche quelle di Salmo, che hanno comprensibilmente alimentato la curiosità di osservatori e supporter. Difficile dire al momento se il messaggio possa essere concretamente interpretato come un pre-annuncio per qualche importante progetto futuro, di certo c'è solo che il rapper ci teneva a far sapere di essere stato lui, ancora una volta, a rinunciare a X Factor.