La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman, continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 luglio 2019, rivelano che anche se il piccolo Bulut il giorno dell'udienza affermerà di voler rimanere con Ferit Aslan e Nazli Piran, il giudice non prenderà in considerazione le parole del minore.

In particolare Demet e Hakan faranno vedere delle fotografie del ricco imprenditore in compagnia di Buse e della sua cuoca, riuscendo ad assicurarsi la custodia definitiva del bambino. È proprio così, Ferit verrà screditato agli occhi del magistrato perdendo l’affido del suo adorato nipote, per via della sua falsa instabilità sentimentale.

Riassunto puntata di mercoledì 3 luglio

Nel corso dell’episodio andato in onda mercoledì 3 luglio 2019, Demet non appena ha incontrato Asuman alla pusula holding, e ha appreso che è stata assunta come assistente di Engin, le ha dato una brutta notizia.

La moglie di Hakan ha fatto presente alla giovane di aver fatto recapitare a Ferit le prove per dimostrare la sua colpevolezza con l’affidamento di Bulut. A quel punto Asuman ha subito messo in guardia la sorella Nazli, che dopo aver distratto il suo datore di lavoro facendo cadere un bicchiere di vetro in cucina, è riuscita a strappare la busta contenente la chiavetta usb. In seguito l’Aslan ha cacciato dalla sua azienda gli Onder, facendogli vedere l’ordinanza proveniente dal tribunale.

Deniz ha chiesto a Ferit e alla cuoca di non mancare all'inaugurazione del suo locale. Ayla dopo aver appreso che il suo ex fidanzato è diventato il nuovo proprietario della struttura in cui si esibisce, ha creduto che ha fatto questo gesto perché continua a provare amore per lei. Purtroppo la cantante si è sbagliata, perché il fratello di Demet le ha detto che anche se non ha smesso di volerle bene, la considera soltanto un’amica. Durante la serata, Ferit dopo essersi accorto che Nazli aveva fame, l’ha invitata a cenare fuori con lui.

Trama episodio del 5 luglio: gli Onder ottengono la custodia definitiva di Bulut screditando Ferit

Gli spoiler del ventesimo appuntamento che verrà trasmesso in Italia venerdì 5 luglio 2019, annunciano che Deniz dopo aver appreso che Fatos ha perso il lavoro che aveva appena trovato, le dirà di aver bisogno del suo aiuto nel suo locale. Nel frattempo sarà sempre più alta la tensione tra l’Aslan e il marito di Demet, in occasione dell'imminente sentenza definitiva del giudice riguardo l’affido di Bulut, al tal punto che i due uomini faranno il possibile per screditarsi.

Hakan infatti appena sfuggito ad una trappola organizzata da Ferit, risponderà all’attacco ingaggiando Buse per farla andare a letto con il suo rivale, e quindi rovinarlo prima dell’udienza. Quest’ultima quando si troverà da sola con il datore di lavoro di Nazli, non porterà al termine il suo incarico, dato che per il bene del bambino gli rivelerà di essere stata corrotta dall’Onder per farlo cadere tra le sue braccia. Finalmente arriverà il giorno dell’udienza che stabilirà chi otterrà la custodia di Bulut.

Quest'ultimo pur avendo espresso al magistrato la volontà di voler vivere con Ferit e Nazli, rimarrà profondamente deluso ancora una volta. Demet e il marito porteranno il giudice dalla loro parte visto che deciderà di far rimanere il minore con loro, dopo aver visto delle foto dell'Aslan prima con Buse e poi con la Piran. Per finire tra Engin e Fatos non ci sarà nessuna evoluzione, visto che continueranno ad essere distanti.