Grazie alle anticipazioni di UPAS (Un posto al sole) sulle puntate dell'ultima settimana di luglio, scopriamo che Raffaele è molto preoccupato per il forte abbattimento di Diego. Quest'ultimo soffre infatti di una grande depressione da cui non riesce ad uscire. Vittorio sarà alle prese con un'importante decisione: la scelta tra Alex e Anita. Quale sarà il responso finale? L'orario della soap partenopea continuerà ad essere alle 20.45.

Pubblicità

Pubblicità

La telenovela ambientata a Posillipo, una delle più belle location italiane, continuerà ad essere trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì.

UPAS anticipazioni dal 22 al 26 luglio: Diego sta male

Diego sta vivendo giorni neri: il tunnel della depressione non è finito per lui che non riesce a vedere la luce. Raffaele è molto preoccupato per la situazione del figlio e non riesce a trovare una via di uscita alla terribile malattia che lo tortura.

Pubblicità

Vittorio d'altra parte non è tranquillo: dovrà finalmente fare la sua scelta e non sarà facile per lui capire i reali sentimenti verso Alex e Anita. Otello e Teresa sono i crisi mentre Giulia sta per lasciare Denis e tornare a casa. La donna però, prima di partire, trascorrerà con lui un ultimo giorno.

Marina si avvicinerà sempre maggiormente al padre e il loro rapporto migliorerà al punto che i due staranno insieme per un giorno intero e parleranno dei tempi passati. Così la Giodano non se la sentirà di abbandonare il padre che ora fa parte della sua vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Marina assisterà il padre Arturo

Arturo, dopo avere rintracciato la figlia entrando in casa come un ladruncolo, ha fatto breccia nel suo cuore. Ora la Giordano sa che quella persona cercava solo una foto appartenente al passato e che è gravemente ammalato. Egli ha infatti un tumore che lo porterà a morte certa e si rifiuta di curarsi: cosa deciderà Marina? La donna è ormai legata a quell'uomo malconcio e misterioso: è suo padre e lei non lo lascerà solo nel dolore a finire i suoi giorni.

Irene trascorrerà una giornata insieme al nonno, mentre i genitori Filippo e Serena si prenderanno del tempo solo per loro e usciranno insieme in barca romanticamente.

Nonostante Roberto sia una persona impeccabile con la nipote, Irene riuscirà a togliergli la tranquillità, anche se per poco. Filippo intanto chiederà a Serena di allargare la famiglia ma lei non si sentirà preparata a diventare madre un'altra volta.

Pubblicità

La primogenita è molto vispa e dà del filo da torcere a tutti, compreso Ferri. Alla fine Marina, dopo avere sentito l'avvocato, parlerà della sua decisione con Arturo. Vittorio verrà a conoscenza di ciò che sta succedendo tra Mia e Alex. Egli incontrerà infatti una persona che lo ragguaglierà in tutto e lo caricherà di nuove spiacevoli tensioni.