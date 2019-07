Questa sera 17 luglio andrà in onda la terza puntata di Manifest, la Serie TV incentrata su un aereo scomparso ben 5 anni fa e ritornato in città senza che i passeggeri si siano accorti del tempo che è passato. Per quest'ultimi infatti, sono passate soltanto poche ore dalla loro partenza, ma al loro ritorno tutto sarà diverso e dovranno abituarsi alle nuove vite che li attendono. Le prime puntate trasmesse sono state molto apprezzate dal pubblicato italiano, ma chi si fosse perso qualche messa in onda o non potesse assistere a quella che sarà trasmessa tra poche ore, potrà recuperare tutti gli episodi attraverso il sito di Mediaset Play.

Manifest, la replica della terza puntata su Mediaset Play

La terza puntata di Manifest andrà onda questa sera alle 21:20 circa su canale 5. Chi per un qualsiasi impegno fosse impossibilitato a guardare il programma, potrà beneficiare del servizio di Mediaset Play, messo a disposizione per tutti i telespettatori che volessero riguardare in replica i loro programmi o serie tv preferite. Una volta andati sul sito online, ogni utente dovrà registrarsi inserendo una password ed una mail di riconoscimento.

Fatto ciò, sarà possibile accedere a tutta la lista dei film presenti e ricercare quindi Manifest.

Per facilitare il suo utilizzo, Mediaset mette a disposizione anche l'apposita applicazione che sarà possibile scaricare su smartphone e tablet, siano essi Android che iOS. Attraverso l'app, le repliche potranno essere guardate nel momento che più si preferisce, anche quando si è fuori casa e non si ha a portata di mano un computer.

Anticipazione Manifest terza puntata, gli episodi 7, 8 e 9

Nel corso della terza puntata di Manifest, verranno mandati in onda ben tre episodi intitolati rispettivamente 'Tutto a posto, niente in ordine', 'Punto di non ritorno' e 'Bilancio delle vittime'. Nel corso del primo episodio, Ben continuerà ad indagare e troverà delle informazioni su Fiona, una famosa scienziata che era presente in aereo con lui.

L'uomo verrà alla scoperta che quest'ultima lavorava sui neuroni specchio e cercherà di scaricare i dati dal database dell'ufficio, ma verrà colto in flagrante da Vance. Michaela nel frattempo indagherà su un delitto e scoprirà che il nipote della vittima ha ricevuto in donazione il cuore dell'amica deceduta.

Nel secondo episodio, Ben e Vance convinceranno Fiona a piazzare delle cimici nell'ufficio di Belson.

Grace scopre che Lourdes potrebbe essere incinta. Nell'ultimo episodio infine, Cal scapperà di casa in seguito ad alcuni esperimenti su Marko. Il piccolo riuscirà a mostrare al padre un locale in cui vengono torturati i passeggeri del volo.