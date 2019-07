Sono state svelate le nuove anticipazioni della soap opera americana Beautiful. Le trame riportate qui di seguito si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia, su Canale 5, dal 15 al 19 luglio 2019. Le vicende di questa settimana gireranno intorno al triangolo formato da Emma, Xander e Zoe, al fidanzamento di Katie e Thorne e al bacio che Bill darà a Brooke.

La decisione di Emma

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Xander inviterà Emma per un appuntamento pomeridiano, ma le cose fra loro non andranno come il giovane si aspettava.

Emma informerà Xander di non voler spingersi oltre. Il giovane rimarrà spiazzato dalle parole di Emma ma poi comprenderà le sue ragioni e non insisterà, guadagnandosi la sua riconoscenza. Giorni dopo, alla Forrester i due giovani ritorneranno a parlare del loro appuntamento e si abbracceranno. A quel punto Xander inizierà a pensare a Zoe e a quello che la giovane ha confessato nel corso del loro ultimo incontro. Brooke si recherà da Katie per convincere la sorella ad interrompere la causa per l'affidamento esclusivo di Will.

Il bacio di Bill

Brooke si recherà da Bill per raccontargli tutto ciò che è successo fra lei e Katie. La Logan, infatti, sarà costretta ad ammettere di fronte a Bill di non essere riuscita a convincere la sorella a non proseguire la causa contro di lui. A quel punto Bill la sorprenderà, baciandola appassionatamente. Brooke non gradirà le attenzioni dello Spencer e lo rimprovererà per averla baciata nonostante lei sia ancora sposata con Ridge. Poco dopo però la Logan prometterà ugualmente a Bill di provare ancora a convincere Katie a non portargli via Will.

Nel frattempo, Thorne e Katie annunceranno a tutta la famiglia di essersi fidanzati ufficialmente. Bill riceverà la visita di Justin al quale racconterà di aver baciato Brooke. Ridge si congratulerà con Thorne per aver deciso finalmente di chiedere a Katie di fidanzarsi con lui. Justin rimprovererà Bill per ciò che ha fatto e gli consiglierà di stare molto attento a Brooke. Alla Forrester, Emma ribadirà a Xander di non voler andare troppo in fretta nel loro rapporto.

Tutti i componenti della famiglia Forrester saranno molto felici per il fidanzamento di Thorne e Katie, tranne Brooke. Quest'ultima, infatti, non crederà alla veridicità dei sentimenti che Katie prova per Thorne, ma si convincerà che la sorella abbia accettato di fidanzarsi soltanto per avere più possibilità di vincere la causa per l'affidamento esclusivo di Will.