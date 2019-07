Rischia di sgretolarsi sulle spiagge della Sardegna la tormentata relazione tra Cristina Incorvaia e David Scarantino. Dopo aver lasciato Uomini e donne la coppia ha deciso di andare a convivere ma non sono mancate tensioni ed incomprensioni. Per tale motivo i due ex protagonisti del trono over hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island. Dopo un approccio soft Cristina si avvicinata al single Sammy Hassan dopo aver visto il fidanzato impegnato in un ballo sensuale con una tentatrice.

Da quel momento la siciliana si è lasciata sempre più andare mentre il quarantaduenne ha iniziato ad avere seri dubbi sul suo futuro insieme alla Incorvaia.

Per Valentina Autiero, ex corteggiatrice di Scarantino, la coppia difficilmente uscirà insieme dal programma. “Conosco bene David, difficilmente la farà passare liscia a Cristina se esagera nei suoi atteggiamenti con il tentatore” - ha dichiarato la romana in un’ìntervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

'David non la farà passare liscia a Cristina'

La passione tra David e Cristina è sbocciata negli studi di Uomini e Donne. Un rapporto tormentato con l’ex modella e il genovese che in più di un’occasione erano stati sul punto di interrompere la loro conoscenza. Scarantino ha rotto gli indugi ed ha chiesto alla siciliana di lasciare il people show proprio nel momento in cui entrambi avevano iniziato nuove conoscenze. Inizialmente la love story sembrava procedere a gonfie vele poi i nuovi alti e bassi con la coppia che ha deciso di far chiarezza sui propri sentimenti partecipando a Temptation Island.

Sul percorso dei due ex protagonisti del trono over si è soffermata Valentina Autiero.

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice di David ha manifestato le proprie perplessità sulla coppia. “David è molto innamorato e sta soffrendo molto il distacco da Cristina mentre lei ancora non sa cosa vuol fare nella vita”. Inoltre per la romana entrambi stanno facendo un percorso poco costruttivo con il quarantaduenne in evidente disagio.

Valentina Autiero critica la Incorvaia

Valentina non ha risparmiato critiche a Cristina Incorvaia. In particolare la dama del trono over ha affermato che non riesce comprendere cosa abbia trovato nella siciliana una persona “quadrata” come David. “In lei non ci vedo nulla di profondo, le è bastato vedere un single piacente per mettere in dubbio la sua relazione con la persona che le ha cambiato la vita e con la quale ha deciso di andare a convivere”.

Dall’altra parte l’esuberante romana non ha nascosto un pizzico di delusione per la mancata reazione di Scarantino dopo aver visto la scenata di gelosia di Cristina nei confronti del single Sammy Hassan. “Avrei chiesto subito il falò di confronto”.

Alla fine la Autiero si è sbilanciata sul possibile epilogo dell’avventura della coppia a Temptation Island. “David è orgoglioso e penso che certe cose non le farà passare lisce. Credo che usciranno divisi dal programma ma non escludo che poi possano tornare insieme” - ha chiosato Valentina.