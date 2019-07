"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti nella canzone "Amici mai". Dei versi che sembrano parlare di una delle coppie più chiacchierate del momento, ovvero quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Dopo essere stati concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta Alessia Marcuzzi e trasmessa su Canale 5, i due giovani sono finiti al centro del Gossip, per via di alcuni rumors che li vedevano sull'orlo di una crisi d'amore.

C'è persino chi ha riportato che si fossero lasciati negli ultimi giorni. Ma Sole e Jere, alla fine, hanno voluto smentire in prima persona tutte le voci sulla loro sospetta separazione.

Jeremias e Soleil continuano a fare coppia fissa

Secondo quanto è stato riportato in un nuovo articolo pubblicato dal sito-web d'informazione "361 magazine", Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non si sono affatto lasciati, ma è stato comunque dato per certo che i due giovani vip hanno vissuto delle incomprensioni di coppia, negli ultimi giorni.

La stessa fonte che ha rivelato di aver contattato telefonicamente gli ex protagonisti de L'Isola Dei Famosi, ha chiarito ai lettori che Jere e Sole hanno vissuto dei giorni difficili.

E al popolo della rete non sfugge nulla. Tant'è vero che alcuni internauti avevano notato degli strani atteggiamenti da parte dei due ex isolani, e non era passato inosservato soprattutto il fatto che Soleil su Instagram avesse bloccato Jeremias e tolto il "follow" a due dei suoi più cari amici, a causa di un weekend andato male.

Jeremias e Soleil avrebbero infatti discusso durante il weekend, nel bel mezzo dei festeggiamenti del compleanno della modella italo-americana, quando cioè tra i due volti televisivi sarebbero cominciate le prime incomprensioni dovute ad una "terza incomoda", che, a quanto pare, è nota al pubblica per aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi, "Uomini e donne".

Ma stando a quanto Sole e Jere hanno chiarito a "361 magazine", i due continuano a fare coppia fissa e non escluderebbero di realizzare nell'imminente il progetto anticipato ai loro fedeli sostenitori di recente.

Ovvero quello di andare a convivere insieme nella città di Milano, in un casa che la coppia aveva affittato lo scorso mese di giugno.

Sui rispettivi profili social, la modella italo-americana e il fratello di Belen Rodriguez hanno voluto chiarire in prima persona che non sono giunti alla rottura definitiva, a differenza di quanto era stato riportato da alcuni siti d'informazione e giornali. "Le gente vede, sente e parla. Purtroppo, però, vede male, sente poco e parla troppo", è il messaggio sibillino che l'ex leader de L'Isola Dei Famosi ha voluto condividere a corredo di un'immagine condivisa in un'Instagram story.

Una storia che, pochi minuti dopo la sua pubblicazione, è stata condivisa in una nuova Ig story, pubblicata dal fidanzato di Soleil, Jeremias.