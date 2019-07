Questa sera, alle 21 circa, andranno in onda su Italia 1 i primi tre episodi della sesta stagione di Chicago Fire, la serie televisiva statunitense incentrata sulle missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago e sull'evoluzione delle loro storie personali. Per tutti coloro che per qualsiasi motivo non potessero assistere alla messa in onda degli episodi di questa sera, sarà possibile riguardare la replica attraverso il sito online di Mediaset Play.

Chicago Fire, le repliche disponibili in streaming online

La Serie TV in questione è formata da sette stagioni e tutte hanno appassionato i telespettatori. Gli episodi che andranno in onda questa sera su Italia 1, potranno essere comodamente rivisti attraverso il sito di Mediaset Play. L'ente televisivo in questione mette infatti a disposizione di tutti i telespettatori un servizio online che permette di rivedere le repliche dei propri programmi preferiti dopo la loro messa in onda.

Per chi volesse usufruire di tale opportunità, sarà semplicemente necessario recarsi sul sito online di Mediaset e registrarsi alla piattaforma con email e password, da ricordare poi per gli accessi successivi.

Una volta faccio ciò, basterà cercare tra la lista dei film presenti Chicago Fire. Per guardare le repliche non sarà necessario pagare alcun costo, ma sarà importante avere a disposizione una connessione ad internet. Inoltre, per chi volesse avere sempre a portata di mano tutte le puntate della serie tv in questione, basterà scaricare su smartphone o tablet l'applicazione di Mediaset Play, tramite la quale si avranno sempre a portata di mano tutte le messe in onda, da poter rivedere in qualsiasi momento lo si voglia, anche in completa mobilità.

Anticipazioni Chicago Fire episodi del 9 luglio

Questa sera 9 luglio 2019 andranno in onda i primi tre episodi della sesta stagione televisiva. Il primo episodio sarà intitolato 'Non è mai abbastanza' e secondo le anticipazioni, vedrà i vigili del fuoco in ripresa dopo l'incendio. Mouch convincerà la sua squadra a prendere parta ad una sorta di olimpiadi dei vigili. Nel South Bishop ci sarà un incendio in corso e Boden darà ordine di spegnere le fiamme, nonostante sia molto pericoloso.

Una volta spento l'incendio, alcuni vigili del fuoco rimasti all'interno della struttura precipiteranno all'esterno dell'edificio.

Il secondo episodio prenderà il nome di 'Accensione a contatto'. Il laboratorio di Donna andrà in fiamme e verranno svolte delle indagini, dal quale emergerà che si sia trattato di un incidente. Donna è però convinta che il suo fuoco sia stato appiccato da qualcuno. Il terzo e ultimo episodio di questa sera si intitolerà 'Una grande sorpresa' e tratterà della squadra di vigili scossa dall'arrivo di un nuovo capitano che dovrà prendere il posto di Boden.