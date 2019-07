I telespettatori italiani de Il Segreto stanno assistendo all'avvicinamento tra Elsa Laguna e Alvaro Fernandez che, dopo un inizio complicato, hanno cominciato a conoscersi meglio e ad apprezzarsi. Le prossime puntate sanciranno un'importante svolta nel loro rapporto, quando il dottore confesserà alla sua collaboratrice di avere contratto un grosso debito che non è mai riuscito a pagare. Per tale ragione verrà pestato a sangue dal suo creditore e la Laguna si renderà disponibile a fornire ad Alvaro il denaro di cui avrà bisogno, senza però precisare da dove esso provenga.

Ma i trascorsi non troppo chiari del dottore giungeranno presto anche alle orecchie di Antolina che, dopo avere scoperto che in realtà Fernandez è un cacciatore di dote, lo obbligherà a chiedere ad Elsa di sposarlo. In questo modo, l'ex ancella potrà liberarsi della rivale una volta per tutte mentre Alvaro potrà ottenere il denaro al quale ambisce.

Il Segreto anticipazioni: la proposta di matrimonio ad Elsa

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Antolina scoprirà che Alvaro in passato si è unito a donne ricche per spillare loro facile denaro e anche Elsa rappresenterà per lui una preda alla quale ambire.

Sarà la stessa Laguna, infatti, a rivelare al medico di non avere mai perduto l'eredità del padre e di avere a disposizione le proprie ricchezze per aiutarlo a pagare i suoi debiti. A questo punto l'ex ancella userà i suoi soliti mezzucci per convincere Fernandez a conquistare Elsa: se non vorrà che il passato da cacciatore di dote venga svelato, lui dovrà chiedere ad Elsa di sposarlo e lasciare Puente Viejo insieme a lei.

Sarà così che un nuovo inganno ai danni della Laguna verrà organizzato. Lei e Alvaro trascorreranno la giornata insieme in occasione di un picnic durante il quale il medico farà la sua proposta di matrimonio: inginocchiandosi davanti a lei, le chiederà di sposarla, lasciandola sorpresa per una simile richiesta.

Il matrimonio di Elsa e Alvaro non ci sarà

Le anticipazioni de Il Segreto confermano che Elsa riceverà un'inaspettata proposta di matrimonio ma non risponderà subito, preferendo prendersi del tempo per riflettere sul da farsi.

Alvaro risulterà molto comprensivo per tale risposta e le metterà a disposizione tutto il tempo di cui avrà bisogno. Alla fine, la Laguna accetterà di diventare la signora Fernandez, ben consapevole di non poter realizzare il suo sogno d'amore al fianco dell'amato Isaac. Ma, ancora una volta, il colpo di scena sarà in agguato e sarà destinato a scatenare nuove sofferenze nella protagonista femminile della telenovela spagnola.

Proprio quando non sembreranno esserci ostacoli per la coppia, Alvaro non si presenterà alla cerimonia, lasciando alla malcapitata Elsa il difficile compito di informare gli invitati di tale inspiegabile assenza.