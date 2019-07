Ci sono molti colpi di scena all'interno della longeva soap opera americana, intitolata "Beautiful" che viene trasmessa dalla fine degli anni ottanta. Le anticipazioni americane svelano che, nelle prossime puntate, ci saranno degli sviluppi importanti nel rapporto tra Hope e Thomas. Il figlio di Ridge sarà contento di avere iniziato una storia piena di aspettative con la Logan e avrà intenzione di fare dei progetti.

Lo stilista farà una proposta alla donna chiedendole di programmare delle nozze nel più breve tempo possibile, in quanto vorrà diventare marito della figlia di Brooke. Il giovane penserà di fare la scelta giusta giungendo alle nozze con Hope (Annika Noelle).

Hope racconta la verità a Thomas dicendo di non essere innamorata di lui

La rivale di Steffy crederà che l'idea del matrimonio possa rappresentare l'unico modo per dimenticare la morte di Caroline.

Questa notizia drammatica ha fatto cadere nello sconforto Douglas e riporrà la speranza nell'affetto nutrito nei confronti del bambino con l'intento di superare la dipartita della figlia Beth. Si infittisce il mistero intorno alla scomparsa di questa bambina che, in realtà, è viva e si chiama Phoebe, figlia adottiva di Steffy. Hope si renderà protagonista di un chiarimento con Thomas facendo crollare le speranze del Forrester di annunciare il fidanzamento.

Il giovane Forrester pensa che la Logan possa innamorarsi di lui con il passare del tempo

Il figlio di Ridge non si perderà d'animo e crederà che, con il passare del tempo, la bionda possa nutrire dei sentimenti verso di lui. Non sono terminate le curiosità, in quanto gli spoiler rivelano che, nel corso della cerimonia nuziale, una delle persone invitate farà crollare le certezze degli sposi. Si tratta di Flo Fulton che si è distinta per aver finto di essere la madre di Beth nel corso dell'adozione.

La Logan si rifiuta di fare l'amore con il Forrester facendo crollare i progetti del ragazzo di organizzare la luna di miele

Le nozze andranno a buon fine per i due innamorati che faranno i conti con degli ostacoli inaspettati. La figlia di Brooke si è sposata senza provare alcun tipo di sentimento nei confronti del marito ma un discorso differente deve essere fatto per Thomas. Il giovane Forrester comincerà ad assumere un atteggiamento ossessivo verso la donna provocando la preoccupazione di Brooke (Catherine Kelly Lang).

Arriveranno i primi screzi nel rapporto tra i due coniugi in quanto il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) avrà delle aspettative importanti riguardo alla luna di miele, ma Hope si rifiuterà di fare l'amore con lui.