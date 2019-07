Hanno attraversato ostacoli a non finire ma, finalmente, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio, Saul e Julieta riusciranno a realizzare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. Fino all'ultimo momento, però, gli sposi avranno il timore che Eustaquio Molero possa portare a termine la sua vendetta, facendo loro del male. Le trame della prossima concederanno ampio spazio anche ad altri protagonisti a partire dal triangolo formato da Elsa, Antolina e Isaac.

Quest'ultimo non gradirà affatto il legame che si è venuto a creare tra l'ex fidanzata e Alvaro Fernandez, tanto più che verrà informato dell'aggressione subita dal medico. La Laguna presterà ad Alvaro le cure di cui avrà bisogno e scoprirà le ragioni del gesto violento ovvero un debito non pagato. Sarà lei, a questo punto, a tendere una mano al suo nuovo amico.

Il Segreto anticipazioni: le nozze ci saranno

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame della prossima settimana si aprono con la visita di Molero al negozio di Fe.

L'uomo metterà in guardia Saul e Julieta dicendo loro che il matrimonio potrebbe riservare delle sgradite sorprese. La coppia sarà comprensibilmente preoccupata ma Severo e Carmelo offriranno ai futuri sposi la scorta di alcuni uomini, per fare in modo che non ci siano degli intoppi. E, ad eccezione di qualche momento di tensione, questa volta tutto andrà a buon fine e i due sposi potranno festeggiare la loro unione. Tra gli invitati ci saranno anche Raimundo, Maria e Fernando nonostante il parere contrario di Donna Francisca.

Il Mesia continuerà a destare la preoccupazione della Montenegro, che cercherà di convincere la sua figlioccia a non fidarsi di lui, visti i trascorsi non troppo tranquillizzanti.

Trame Il Segreto 15-19 luglio: Isaac geloso di Alvaro

Insieme alla vicenda che vedrà Saul e Julieta grandi protagonisti, le trame de Il Segreto dal 15 al 19 luglio si concentreranno anche sull'aggressione subita da Alvaro. Il medico correrà all'ospedale da campo per farsi curare le ferite da Elsa e solo dopo molte insistenze le racconterà le motivazioni di tale gesto violento: deve pagare un vecchio debito, contratto per le cure a dei bambini malati di morbillo.

Purtroppo non avrà il denaro necessario per adempiere a tale pagamento e, a sorpresa, sarà Elsa stessa a proporre di versare i soldi. Non spiegherà però da dove provenga tale esosa cifra. Nonostante la notte di passione trascorsa con Antolina, Isaac continuerà ad essere geloso del rapporto nato tra la sua ex fidanzata e il medico. E la situazione sarà persino destinata a peggiorare quando l'ex ancella lo informerà del pestaggio subito da Fernandez.

Isaac, preoccupato che all'amata possa accadere qualcosa di brutto, deciderà di affrontare Alvaro per intimargli di stare lontano da lei.