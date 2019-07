Nelle puntate spagnole di Una vita è recentemente entrata in scena una nuova dark lady, intenzionata a portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Calle Acacias. Lei è Genoveva, la vedova di Samuel, che ha trovato una sorprendente alleanza con Ursula, da poco tornata nel quartiere dopo un lungo periodo trascorso in manicomio. Genoveva odia i propri vicini di casa in quanto attribuisce loro le colpe della morte di Samuel: essi avrebbero potuto aiutare l'Alday a trovare il denaro per pagare i debito della stessa Genoveva ma si sono tirati indietro.

Pubblicità

Pubblicità

Per tale ragione, la nuova cattiva del quartiere vuole fare del male a tutti loro, sia nei loro affetti più cari che dal punto di vista economico. E in tal senso richiede la collaborazione di Alfredo, che riesce a truffare Ramon, Felipe e amici. Ma questi intrighi molto presto saranno svelati.

Una Vita anticipazioni: Lolita smaschera pubblicamente Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate di inizio luglio rivelano che gli intrighi di Genoveva arriveranno presto alla svolta.

Pubblicità

La donna, con il coinvolgimento di Ursula e Alfredo, ha truffato diversi vicini di casa che hanno investito il loro denaro in alcune banche americane. Sarà Lolita a scoprire l'accaduto e ad essere protagonista di un faccia a faccia in strada. Sarà in tale occasione che la domestica schiaffeggerà Genoveva, intimandole di raccontare ciò che è accaduto. Tutti verranno così a sapere che Alfredo non aveva agito da solo ma aveva trovato l'alleanza proprio della vedova di Samuel.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest'ultima, però, sembrerà mostrare dei sensi di colpa per le recenti vicissitudini e chiederà allo stesso Alfredo di correre ai ripari, restituendo alla domestica il locale che lei ha perso nei recenti avvenimenti.

Trame spagnole Una Vita: Liberto scopre la verità

Gli intrighi di Genoveva dal punto di vista economico non saranno gli unici ad essere scoperti. Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rendono noto che Liberto scoprirà che Genoveva ha tentato di sedurlo proprio per separarlo da Rosina e distruggere il loro matrimonio.

Sarà per lui un duro colpo, soprattutto perché la madre di Leonor non sembrerà affatto disposta a fare un passo indietro per concedere al marito una seconda possibilità. Lei resterà ferma nella convinzione che il divorzio sia l'unica strada da seguire. E Genoveva? Porterà avanti i suoi intrighi? A quanto pare, la conoscenza di Felipe risveglierà i sensi di colpa della donna che cercherà di rimediare agli errori commessi. Ogni cosa potrebbe dunque tornare al suo posto, in attesa di capire se anche Rosina alla fine riuscirà a perdonare Liberto, sempre più distrutto all'idea di perderla.