Dopo lo strepitoso successo delle prime puntate, ritorna anche questa settimana su Canale 5 la serie televisiva, "Manifest". Mercoledì 24 luglio, infatti, andrà in onda in primetime la quarta puntata della prima stagione in cui verranno trasmessi gli episodi 10,11 e 12, intitolati, "Venti trasversali", "Scie di condensazione" e "Punto di fuga". Nel primo, Ben sarà costretto a fare i conti con un giornalista alquanto insistente; nel secondo, il capitano Daly e Ben scopriranno che la causa delle turbolenze del volo 828 potrebbero essere i fulmini neri; nel terzo episodio, Cal scomparirà improvvisamente e i suoi genitori e Michaela lo cercheranno dappertutto.

Pubblicità

Pubblicità

Michaela cercherà la moglie di uno dei passeggeri

Le anticipazioni dell'episodio 10 ci segnalano che subito dopo il funerale di Vance, Ben verrà avvicinato da un giornalista che gli chiederà un'intervista sul volo 828. Saanvi e Fiona si renderanno conto che tutti i passeggeri salvati dalle torture mostrano ancora le stesse connessioni che avevano quando erano legati fra di loro per gli esperimenti.

Pubblicità

All'improvviso però, uno di loro si sveglierà e confiderà a Michaela di non ricordare nulla del suo passato a parte di avere avuto una moglie. A quel punto la poliziotta deciderà di rintracciare la donna per ricondurla dal marito, ma la sua ricerca si rivelerà essere più difficile di ciò che pensava. Nel frattempo, Ben continuerà ad indagare per scoprire la vera identità del Maggiore. Dopo aver nascosto i loro sentimenti per settimane, Michaela e Jared si lasceranno andare alla passione e trascorreranno la notte insieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

I fulmini neri

Le anticipazioni dell'episodio 11 ci segnalano che il capitano del volo 828, Bill, si renderà conto di dover fare qualcosa per riscattare il suo nome agli occhi dell'opinione pubblica. Così, deciderà di contattare Ben e gli chiederà di seguirlo fino alla casa di Mecin, un meteorologo esperto di tempeste. Quest'ultimo gli confesserà di aver studiato a fondo il caso del volo 828 e di aver scoperto che molto probabilmente la sua sparizione fu causata da una tempesta di fulmini neri.

Dopo aver lasciato la casa del meteorologo, Bill deciderà di rapire Fiona e portarla su un aereo e affrontare insieme a lei un'altra tempesta di fulmini neri.

Cal scomparirà

Le anticipazioni dell'episodio 12 ci suggeriscono che, Cal scomparirà, gettando la sua famiglia nel panico. Poco dopo però, Ben e Grace troveranno un indizio per rintracciare il bambino fra i suoi disegni e decideranno di seguirlo.

Pubblicità

Le tracce li porteranno fino ad una baita nel bosco in cui ritroveranno Cal che gli confesserà di essere arrivato fino a lì per aiutare un uomo che sembra sentire le voci come tutti loro.