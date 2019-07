Saranno puntate di Beautiful da non perdere quelle che i telespettatori americani potranno seguire a fine luglio e inizio agosto. Infatti giungeranno importanti novità sulla trama che tiene banco fin dall'inizio di quest'anno, ovvero lo scambio di culle avvenuto a Catalina: il dottor Reese Buckingham ha finto che Beth Spencer sia nata morta, scambiandola con un'altra neonata realmente deceduta.

A distanza di breve tempo, la piccola è stata adottata da un'ignara Steffy, che l'ha creduta figlia biologica di Flo Fulton (che poi si è scoperto essere parente di Hope).

Nei mesi scorsi, quest'ultima ha tenuto il segreto sulla reale identità di Phoebe Forrester, la piccola adottata da Steffy, ma a breve una scoperta le farà cambiare idea, facendole capire che la cugina si è messa in una situazione pericolosa. A ciò si aggiungeranno le indagini di Wyatt e Liam, oramai prossimi a scoprire che Phoebe e Beth in realtà sono la stessa persona.

Beautiful anticipazioni: Flo capisce che Thomas è una persona pericolosa

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, Thomas e Hope sono diventati marito e moglie, nonostante lei abbia chiaramente dichiarato di non esserne innamorata.

Fino all'ultimo momento Flo ha pensato di interrompere la cerimonia per informare la sposa che Beth è viva. ma ancora una volta ha tenuto il silenzio, preoccupata delle possibili ripercussioni che tale notizia avrebbe potuto avere sulla sua vita.

A breve però, la figlia di Shauna si renderà conto che Thomas è una persona potenzialmente pericolosa: apprenderà, infatti, dei particolari del suo passato che le apriranno gli occhi e le faranno capire di non poter tacere ancora a lungo. Non solo: proprio il rampollo Forrester ricorrerà a delle velate minacce nei suoi confronti per obbligarla a restare in silenzio.

Trame americane Beautiful: Liam ottiene delle informazioni da Las Vegas

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate statunitensi attese tra fine luglio e inizio agosto, rivelano che Flo si appresterà a parlare con Hope dopo essere venuta a conoscenza del passato di Thomas. Ma la Fulton si metterà nei guai con le sue stesse mani, quando per caso si lascerà sfuggire con Wyatt un dettaglio che comincerà ad aprire gli occhi a quest'ultimo.

Lui e Liam, a questo punto, daranno il via ad una serie di indagini incrociate: da un lato prenderanno in considerazione i documenti dell'adozione di Phoebe che Steffy metterà a disposizione dell'ex marito, dall'altro si rivolgeranno all'ospedale di Las Vegas nel quale Flo avrebbe dato alla luce la bambina poi data in adozione.

Dopo aver ricevuto le risposte dalla clinica, Liam comincerà a mettere insieme i tasselli del puzzle che, in breve tempo, dovrebbe portarlo a capire che la piccola Phoebe in realtà è proprio Beth.