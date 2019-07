Ora che tutto sembrava finito, parrebbe esserci un nuovo inizio per Pamela Prati. Sembrerebbe giunto il momento, per la protagonista del caso di Gossip dell'anno, di rimettersi in carreggiata. Secondo insistenti indiscrezioni, la 60 enne ex soubrette del Bagaglino coinvolta nella storia del falso matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, starebbe per tornare sul piccolo schermo in un programma Mediaset.

Pubblicità

Pubblicità

Dunque, una nuova svolta nella sua carriera dopo mesi bui. Si tratta di voci che si rincorrono, finora non confermate ma neanche smentite. Di certo c'è che l'attrice sarda si sta godendo l'estate tra gite in barca con l'amica Valeria Marini, soggiorni a Capri e passeggiate in località esclusive.

Pamela Prati, il 'ritorno'

L'indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica "Dolce Vita" sul settimanale Oggi in edicola, ha fatto in fretta il giro del web, e tra i rumors di quest'estate è già in primissimo piano: Pamela Prati starebbe per tornare in Tv con un ruolo di rilievo in una trasmissione.

Pubblicità

Qualcosa di più di una semplice ospitata a Verissimo piuttosto che a Live-Non è la D'Urso. Si tratterebbe di ben altro, ma al momento tutto è top-secret. Potrebbe infatti approdare nel cast di un reality o di un talent show.

La discussa soubrette sarda potrebbe essere tra i partecipanti di Amici Vip di Maria De Filippi: il nuovo talent dedicato a celebrità che vogliono mettersi in gioco per esibire i propri talenti partirà a settembre, e alla conduzione dovrebbe esserci Michelle Hunziker.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

La Prati potrebbe essere impegnata in qualità di ballerina. Difficile pensare che possa essere tra i concorrenti di Temptation Island Vip, il reality dedicato alle coppie, ora che, dopo mesi di tormentone, tutta Italia sa che il suo fidanzato invisibile Mark Caltagirone non esiste. Invece al Grande Fratello Vip, che quest'anno sarà affidato alla conduzione di Alfonso Signorini, ha già partecipato nell'edizione condotta da Ilary Blasi.

La diretta interessata finora si è ben guardata dal fare qualsivoglia rivelazione sul suo prossimo futuro professionale. Tra i pettegolezzi che la riguardano, si parla di un libro che avrebbe scritto sulla sua vicenda, il più grosso bluff mediatico degli ultimi anni secondo Roberto D'Agostino. Lei ha sempre sostenuto di essere stata truffata e plagiata dalle sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, verità che sarebbe ribadita e spiegata in dettaglio nel volume di prossima pubblicazione.

Pubblicità

Pamela Prati, quiete caprese dopo la tempesta

A giudicare dal suo profilo Instagram, sembra che Pamela Prati si sia lasciata alle spalle la vicenda che le ha inimicato parte del pubblico. Tra i suoi fan c'è chi l'accusa di aver truffato spettatori, trasmissioni televisive e stampa. A dispetto di chi ritiene che a questo punto avrebbe dovuto sparire, o restare comunque nell'ombra, la soubrette, attiva sui social, ha pubblicato sul suo profilo un video in cui cammina sinuosa su una spiaggia, come a voler sfidare il mondo apparendo forte e autonoma.

Pubblicità

Tra le immagini che la ritraggono in splendida forma, ci sono quelle della vacanza a Capri. In un filmato a cui ha dedicato una storia in evidenza, è in barca con l'amica Valeria Marini, protagonista in questi giorni di un bagno nella fontana romana di Piazza di Spagna per realizzare la clip del suo nuovo singolo "Me Gusta (Baci stellari)", a seguito del quale le è stata comminata una multa di 550 euro. Quindi altri scatti vacanzieri che raccontano giornate di spensieratezza a Sorrento, Napoli e Milano Marittima.

Che si senta più forte e pronta a ricominciare, l'ha dichiarato lei stessa in un lungo post pubblicato lo scorso 3 luglio in cui ha scritto: "Ci si rialza più forti di prima, ma mentre mi rialzo completamente ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo, mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io".

Non è il punto di vista della sua ex agente Pamela Perricciolo che, nel corso della presentazione del libro di Selvaggia Lucarelli "Falso in bilancia", ha rivelato che lo scandalo di cui è stata coprotagonista con Pamela Prati ed Eliana Michelazzo è tutt'altro che chiuso.

La manager ha affermato che non è emersa ancora l'intera verità sulla vicenda, nella quale sarebbero coinvolti personaggi "molto importanti e conosciuti", di cui però non ha fatto i nomi. La Perricciolo ha detto di essere ora unicamente concentrata su se stessa in vista di nuovi progetti professionali.

In attesa di sapere se davvero Pamela Prati tornerà in Tv, pare più probabile - dopo le dichiarazioni della sua ex agente - che il caso che ha tenuto milioni di spettatori incollati alle televisioni garantendo picchi di ascolto ai programmi che l'hanno trattato, sarà ancora al centro dei palinsesti televisivi autunnali con nuove, sorprendenti rivelazioni.