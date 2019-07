Ritorna anche questa settimana su Rai 2 il consueto appuntamento con le indagini ed investigazioni di una delle serie televisive più seguite dal pubblico italiano e statunitense, "Hawaii-Five O", interpretata da Scott Caan, Alex O'Loughlin e Daniel Dae Kim. Lunedì 8 luglio, infatti sono stati trasmessi in primetime su Rai gli episodi 7 e 8 dell'ottava stagione dello show, rispettivamente intitolati "Incidenti" e "Identità nascoste". Se per caso non avete avuto l'opportunità di vedere in televisione l'appuntamento di questa settimana con Hawaii-Five O, sappiate che potrete sempre rivederlo in replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica degli episodi 7 e 8 di 'Hawaii-Five O'

Nel dettaglio, si segnala che la replica del settimo e dell'ottavo episodio di Hawai-Five O sarà disponibile solo ed esclusivamente in streaming sul sito on demand Rai Play. Tale sito contiene un'intera sezione dedicata alle indagini della squadra speciale delle Hawaii, in cui sono presenti tutti gli episodi già andati in onda della serie corrente e anche di tutte le altre 7 precedenti.

Da non dimenticare che, per vedere le repliche su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito. La registrazione permette agli utenti di vedere le repliche sia sul pc che sui dispositivi mobili grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito stesso.

La trama degli episodi 7 e 8

La trama ufficiale di "Incidenti" e "Identità nascoste" ci segnala che dopo aver preso Adam all'aeroporto, McGarrett riceve una chiamata da Junior, che lo informa di una rapina in corso.

I tre si dirigono verso la banca, ma quando arrivano scoprono che i criminali sono già scappati. A quel punto Adama e Junior decidono di seguire i rapinatori per strada mentre Steve li segue nel tunnel in cui sono entrati. L'inseguimento però non va nei migliore dei modi e Steve, Adam e Junior sono costretti ad interrogare uno dei sospettati che poi verrà ucciso più tardi da uno dei rapinatori. Nel frattempo, Tani fa in modo che suo fratello non sia arrestato per droga e Adam è costretto a fare i conti con l'assenza di Kono.

Nell'ottavo episodio, la squadra dei Five O è chiamata ad indagare sulla misteriosa morta di un pilota stunt di nome Jason Sachs. Nel corso delle indagini però, si scopre che il vero Jason Sachs è morto 6 anni prima è quello che invece ha perso misteriosamente la vita nell'incidente aereo era un agente di polizia, Luke Nixon, da tempo infiltrato in una famiglia criminale. Quest'ultimi, dopo la morte di Luke, prendono in ostaggio sua moglie e suo figlio per vendicarsi.

La donna e il figlio poi vengono salvati dalla squadra dei Five O, intervenuti prontamente a risolvere la situazione.