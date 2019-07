Arrivano le anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite della televisione italiana, "Una vita", scritta e ideata dalla stessa autrice de "Il Segreto". Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dall'8 al 13 luglio, tutti i giorni su Canale 5 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci saranno le manipolazioni di Cristina Novoa, i problemi onirici di Servante, lo stato di salute di Arturo e Pena oltre alla morte di Aurelia, la donna che aiutò Blanca a partorire il suo bambino.

La confessione di Blanca

Le anticipazioni settimanali di "Una vita" ci segnalano che Silvia accetterà di andare a vivere con Celia e Felipe in attesa che possa essere celebrato il suo matrimonio con Arturo. Per avere i soldi necessari per fuggire comodamente insieme ad Inigo, Leonor si ingegnerà per trovare un possibile compratore per La Deliciosa, riuscendoci poco dopo. Cristina Novoa spingerà Blanca ad ammettere in pubblico di aver tradito diverse volte suo marito con Diego.

Nel frattempo, il maggiore degli Alday si renderà conto che, fra la folla che sta ascoltando la confessione di Blanca, c'è la donna che l'aiutò a partorire. A quel punto, l'uomo deciderà di avvicinarsi alla contadina per chiederle cosa sia successo veramente il giorno del parto. Così, Aurelia gli racconterà di essere stata presente alla nascita del figlio di Blanca ma di non essere stata lei a tagliare il cordone ombelicale del nascituro. Flora preparerà una torta e ci verserà dentro per sbaglio del veleno per topi.

La torta sarà, poi, mangiata da Pena che finirà per sentirsi male. Ursula inviterà Aurelia a calle Acacias e la strangolerà senza alcuna pietà. Agustina si renderà conto che i problemi di vista di Arturo stanno peggiorando. Per sconfiggere l'insonnia di Servante, Jacinto gli darà alcune erbe del giardino di Liberto e Rosina. Blanca deciderà di rifugiarsi in convento a causa della forte attrazione che prova nei confronti di Diego.

Gli strani sogni di Servante

Dopo aver aspettato diverso tempo l'arrivo di Aurelia, Diego temerà che alla donna possa essere successo qualcosa.

Paquito si convincerà che Flora possa essere interessata a Pena. Mentre Blanca mediterà di chiudersi in convento, Ursula e Samuel vorrebbero che lei si facesse ricoverare in una clinica sanitaria. Dopo aver preso le erbe consegnategli da Jacinto, Servante inizierà a fare degli strani sogni. Ursula userà Cristina Novoa per manipolare le donne del quartiere. Celia si allontanerà da Felipe, mentre Carmen si sentirà sempre più a disagio in presenza di Riera.

Silvia ed Esteban riceveranno da Arturo il compito di gestire l'associazione per aiutare i soldati a rimpatriare in Spagna. Agustina si renderà conto che Arturo non vede più come prima.