Il mondo del calcio continua il 'gemellaggio' con Uomini e donne dopo la nascita della storia di Angela Nasti e Kevin Bonifazi? È quanto si sono chiesti i telespettatori del programma di Maria De Filippi nelle ultime ore, quando hanno cominciato a rimbalzare le voci riguardanti un possibile flirt nato tra Klaudia Poznanska e Davide Frattesi. Lei è l'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, delusa dalla scelta del tronista che le ha preferito Natalia Paragoni (con la quale continua a fare coppia fissa).

Lui, invece, è un centrocampista della Nazionale Under 21 in forza al Sassuolo, ma in partenza per l'Empoli. La coppia è stata vista insieme, scatenando la curiosità del Gossip e della 'solita' Deianira Marzano. Ma a smentire tale voce ci ha pensato la stessa Klaudia, affidandosi al suo profilo Instagram.

Klaudia smentisce il flirt con Frattesi

L'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska e Davide Frattesi hanno pubblicato un video nel quale si trovavano in auto insieme facendo scattare il gossip di Uomini e donne.

Sebbene tra loro non ci fossero stati gesti compromettenti, il fatto che abbiano cominciato a seguirsi su Instagram ha aumentato il sospetto che ci fosse più di una semplice amicizia. Il video in questione ha cominciato a fare il giro del web e molti utenti, tra i quali l'influencer Deianira Marzano, hanno subito pensato che la giovane di origine polacca avesse trovato l'amore dopo la delusione da Andrea Zelletta.

Stando a quanto riportato dalla stessa Klaudia, però, non c'è alcuna relazione sentimentale in corso tra lei e il calciatore della Nazionale Under 21. Riferendosi ai rumors diffusi in rete e riportando lo screenshot della notizia, l'ex corteggiatrice ha subito precisato: "Ah davvero? Non lo sapevo… Accertatevi prima di fare qualche gossip". Come già dimostrato al termine della stagione 2018-19 di Uomini e donne, la Poznanska anche in questo caso ha preferito non fare polemica, limitandosi a smentire la falsa indiscrezione.

La Poznanska tra le papabili troniste

Nelle ultime ore il gossip di Uomini e donne si è concentrato sulla situazione sentimentale di Klaudia Poznanska, la quale però ha smentito il flirt con il calciatore Davide Frattesi. L'ex corteggiatrice, dunque, resta single e perfetta per sedersi sul trono di Uomini e donne fin dall'inizio della stagione 2019-20. Sebbene fino ad ora non ci sia alcuna conferma ufficiale sui prossimi protagonisti, il suo nome resta tra i più caldi per l'ambita poltrona rossa, soprattutto vista la grande eleganza con la quale la giovane di Rieti aveva accettato la 'non scelta' di Andrea Zelletta.

Insieme a lei, i papabili protagonisti del Trono Classico continuano ad essere Antonio Moriconi, Luca Daffrè, Giulio Raselli ai quali negli ultimi giorni è andato ad aggiungersi anche Alessandro Zarino, noto per il ruolo di single a Temptation Island.