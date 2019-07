Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il nuovo progetto La Porta dei Sogni che vedrà Mara Venier alla conduzione, mentre Enrico Ruggeri sarà al timone di Una Vita da cantare.

La programmazione di Rai 1 per il prossimo autunno

Da venerdì 13 settembre tornerà Carlo Conti con la nuova attesa edizione di Tale e Quale Show per 10 puntate.

Da lunedì 9 settembre, invece, inizieranno le repliche del Commissario Montalbano per 10 serate.

Da martedì 10 settembre arriverà la fiction La Strada di Casa 2 con, tra gli altri, Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Christiane Filangieri e Massimo Poggio. La seconda stagione si apre con Fausto che, uscito dal carcere dopo aver scontato una pena di tre anni per una truffa nell'importazione di bovini non certificati, deve far fronte ad un nuovo incubo.

Viene sorpreso sulla scena di un delitto. Si professa innocente, ma il commissario Concetta Leonardi fatica a credergli: tutti gli indizi portano a lui. Anche perché l'assassinio è preceduto da un altro mistero che coinvolge il primogenito di Fausto, Lorenzo, imprenditore del birrificio artigianale Morra, e la sua promessa sposa Irene alla vigilia del loro matrimonio. Irene, infatti, non si è presentata alla celebrazione del rito in chiesa, è scomparsa senza lasciare tracce la notte prima delle nozze.

Nuovi personaggi movimentano la vita di cascina Morra, tra questi lo spregiudicato manager Valerio Costa che entrerà nella gestione del birrificio. Gloria, perno della famiglia, deve fare i conti con un'insospettabile fragilità, mentre Milena viene travolta da un amore tormentato. La ribelle Viola, in bilico tra i fantasmi del passato e il suo talento artistico, si trova suo malgrado coinvolta nelle vicende di Mauro, giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella comunità di cascina Morra.

Da domenica 15 settembre torna con 10 nuovi appuntamenti la fiction Un Passo dal Cielo 5 con protagonisti Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Rocio Munoz Morales. Abbiamo lasciato Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido, accanto a Emma Giorgi, la donna che ama. In questa nuova stagione lo ritroveremo senza la storica compagna e accanto ad una nuova donna.

Emma in carcere parlerà con il Maestro, l'uomo che ha ucciso la moglie di Neri: perché chiederà il suo aiuto? Il Maestro sembrerà disposto a tutto per vendicarsi del forestale, anche a colpirlo negli affetti più profondi, portandogli via suo figlio. Un figlio scomparso che Francesco non sapeva neanche di avere. Tornerà anche Vincenzo Nappi: il poliziotto starà per diventare padre e per lui sarà il momento più felice della sua vita.

Peccato che Eva, invece, non riuscirà nemmeno a prendere in braccio la figlia appena nata. Proprio in questo momento di difficoltà entrerà in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale che si trasferirà, insieme a Vincenzo e alla bambina, nella foresteria della caserma.

Da giovedì 19 settembre per 6 puntate ci sarà una nuova Serie Tv dal titolo Imma Tataranni-Sostituto procuratore con Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci, Giuseppe Zeno, Giorgio Colangeli. Imma Tataranni non è un sostituto procuratore qualsiasi. Infatti non la si può non notare per gli abiti maculati e colorati che indossa, per il passo deciso con cui guadagna i corridoi della Procura di Matera, per il suo andare dritto al sodo senza perdersi in chiacchiere, senza fare sconti a nessuno. Ed è così nei casi giudiziari come nel cambio di stagione: con i probabili colpevoli come col marito, la figlia, la suocera. Insomma, Imma non la puoi non ammirare. La vita non le ha regalato niente ed è per questo che non ama i privilegi e le scorciatoie, che infatti condanna ogni volta che può.

Da sabato 28 settembre ritroveremo Ulisse con Alberto Angela per 6 nuove puntate.

Da giovedì 31 ottobre arriverà un'altra nuova fiction, Pezzi Unici, 6 puntate con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Marco Cocci, Giulio Berruti e con la partecipazione di Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Vanni è un artigiano fiorentino, maestro della lavorazione del legno: uomo tutto d'un pezzo, vecchio stampo, che nell'arte dell'intaglio e del restauro non ha eguali. Come padre e marito però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, si è perso nella droga ed è morto: suicidio, o almeno così sembra. Da allora anche la moglie lo ha lasciato, convinta che Vanni abbia avuto la sua dose di colpe per non aver aiutato il figlio quando era in difficoltà. Eppure negli ultimi tempi Lorenzo sembrava essersi ripreso: si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia.

Gli allievi del suo corso sono cinque ragazzi problematici: ciascuno ha alle spalle un dramma e un sogno. Per questi giovani la differenza possono farla le lezioni di artigianato avviate da Lorenzo e che Vanni decide di proseguire nella sua bottega nel cuore di Firenze per superare il senso di colpa nei confronti del figlio. Stando quotidianamente a contatto con i giovani, l'uomo comincia a sospettare che Lorenzo non si sia suicidato ma che sia stato ucciso e che i cinque allievi sappiano più di quello che dicono. Difatti, ognuno di loro ha un motivo per risultare coinvolto in prima persona nella morte di Lorenzo.

Da martedì 12 novembre tornano invece I Medici, con la nuova attesissima terza stagione per 4 puntate. Tra i protagonisti Daniel Sharman, Francesco Montanari, Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Synnove Karlsen, Aurora Ruffino, Daniele Pecci, Neri Marcorè, Giorgio Marchesi. A pochi mesi dalla terribile Congiura dei Pazzi, in cui ha perso la vita il fratello Giuliano, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta verso Papa Sisto IV, che ha autorizzato quell'attacco sanguinoso, e verso il Conte Riario, ultimo sopravvissuto tra i congiurati. L'amata moglie Clarice cerca di convincerlo a trovare pace con un compromesso che salvi sia la sua anima che la città. Non basta a ridargli speranza neanche la scoperta che Giuliano ha lasciato un figlio, Giulio, che viene accolto in famiglia. Lorenzo è deciso a salvare i suoi e Firenze anche al prezzo di perdere l'anima. La politica spinge Il Magnifico a rinunciare agli ideali di un tempo e a mettere in crisi il rapporto con sua moglie Clarice, soprattutto in occasione dell'incontro con Ippolita Sforza. Nel frattempo, il Signore di Firenze continua a finanziare il mondo dell'arte, incontrando il genio di artisti quali Leonardo e Michelangelo. Però Lorenzo si scontra con un nemico inaspettato, il frate domenicano Girolamo Savonarola che con le sue prediche infiamma il popolo di Firenze contro la tirannia dei Medici.

Da sabato 16 novembre per 3 puntate Enrico Ruggeri condurrà Una Vita da cantare, nuovo show del sabato sera. Un'occasione per ricostruire una storia musicale che è parte integrante della storia di noi tutti.

Da domenica 24 novembre ci sarà per 3 puntate la nuova fiction Ognuno è perfetto con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Piera Degli Esposti, Gabriele Di Bello, Lele Vannoli e Nicole Grimaudo. Rick ha 24 anni, la sindrome di Down e gli stessi sogni di tutti i ragazzi della sua età. Dopo anni di finti tirocini, ciò che desidera più di ogni altra cosa è trovare un vero lavoro. Ivan, suo padre, ha appena ceduto l'attività per dedicargli più tempo e decide di affiancarlo nella difficile ricerca di un impiego. Finalmente dopo tanti "no" Rick corona il suo sogno: Miriam, la proprietaria di una piccola fabbrica di cioccolato, lo assume per lavorare nel reparto packaging dell'azienda di famiglia. Il reparto è interamente affidato a un team di giovani disabili: ognuno di loro ha il compito di comporre particolari scatole di cioccolatini che rendono unico il marchio di fabbrica. Rick dà una svolta alla sua vita: ha un lavoro, dei nuovi amici e scopre l'amore. Si innamora perdutamente di Tina, una ragazza albanese con la sindrome di Down che lavora con lui e che ricambia il suo sentimento. Ma quando il passato della mamma di Tina, Katarina, riemerge brutalmente e le costringe a lasciare definitivamente l'Italia, inizia per Rick una nuova grande avventura, e con i suoi amici del reparto packaging parte per recuperare il suo amore.

Da mercoledì 25 settembre Rocco Schiavone 3 per 4 puntate con Marco Giallini e Isabella Ragonese. Rocco è in profonda crisi esistenziale per il tradimento di Caterina, l'unica persona a cui ha aperto il suo cuore. Sembra essere stato abbandonato anche dai suoi amici, che ormai vedono in lui più la figura dello "sbirro" che quella dell'amico. Dopo essere stato ripudiato dagli amici di Roma e in seguito al tradimento di Caterina, Rocco comprende quanto sia amara la solitudine, appena consolato dalla presenza della dolce cagnolina Lupa e del giovane vicino di casa Gabriele, che il poliziotto cerca sempre di proteggere.

Da mercoledì 27 novembre arriva invece la nuova Serie Tv Thomas-La forza della vita, coproduzione internazionale soprattutto sull'asse Italia-Spagna: 7 puntate su Rai 1 e 14 su La1 in Spagna. Nel cast, tra gli altri, Vittoria Puccini, Luca Capuano, Alessio Catenazzo, Daniele Pecci, Cesare Bocci, Laura Adriani, Brenda Asnicar, Federico Galante e le partecipazioni di Raffaella Carrà e Piera Degli Esposti. La storia ruota attorno alle vicende di Thomas, un ragazzo con la passione per la musica, il canto e il ballo, che decide di iscriversi insieme a sua sorella Carol allo Studio 20, l'Accademia di belle arti della città, diretta da Agnese, nonna dei due. In quest'Accademia il protagonista conosce altri ragazzi con cui stringe amicizia, ma trova anche l'amore con Camilla. Si tratta di un amore difficile, travagliato e ostacolato. Thomas, però, in seguito ad un grave incidente, deve affrontare un delicato intervento, che potrebbe costargli la vita.

Nel mese di febbraio 2020 partirà il tour "Thomas Live", spettacolo musicale in cui i giovani protagonisti della fiction canteranno e balleranno nei più importanti palazzetti d'Italia e Spagna le canzoni inedite presenti nella Serie Tv. La tournée sarà composta da diverse date e 10 tappe: partirà a febbraio da Roma, per poi concludersi a marzo a Siviglia. Successivamente, nella primavera 2020, su Rai 1 e La1 andrà in onda, in 10 puntate, la seconda stagione della fiction.

Da venerdì 29 novembre arriva Venti anni che siamo italiani, nuovo show in 3 puntate con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Una trasmissione dalle mille possibilità di intreccio narrativo, musicale e artistico, con ospiti, orchestra, storytelling. Due personalità complementari che daranno vita a tre serate di intrattenimento puro. Tra leggerezza, divertimento, contenuti, emozioni e una modalità di raccontare il nostro Paese tutta da scoprire.

In seguito, da venerdì 20 dicembre, tornerà in prima serata per 3 puntate Mara Venier con un nuovo programma dal titolo La Porta dei sogni. È uno show che celebra le storie, i sentimenti, i sogni e le relazioni delle persone attraverso spettacolari momenti in studio ed emozionanti filmati, in una dimensione cinematografica. Individui che vogliono realizzare il sogno di una vita, che vogliono ricongiungersi con affetti lontani, che vogliono chiedere scusa o semplicemente dire grazie, che cercano un perdono o vogliono fare una sorpresa.

Nel corso del 2020, tra gennaio e giugno, arriveranno tante altre fiction tra cui L'Amica geniale 2, La vita promessa 2, La guerra è finita, Vivi e lascia vivere, Angela, Sciarra-Storia di una famiglia, Vite in fuga, Thomas 2, Gli orologi del diavolo, Bella da morire, Io ti cercherò, Il commissario Ricciardi, Don Matteo 12, Nero a metà 2.