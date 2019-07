Buone notizie giungono dalle anticipazioni spagnole di Una vita per una coppia molto amata, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una crisi apparentemente insanabile. Liberto aveva ceduto alle avance di Genoveva, la vedova di Samuel che meditava vendetta contro tutti gli abitanti di Acacias 38. Dopo avere scoperto il misfatto, Rosina non aveva più voluto saperne di lui e non lo aveva perdonato neppure quando Genoveva aveva confessato il suo piano.

Successivamente la madre di Leonor aveva abbandonato il quartiere, confermando di voler porre fine al matrimonio con Liberto. Ma proprio quando lui sarà solo e disperato, incontrerà la moglie nel luogo in cui si erano stati felici in passato e la coppia si ritroverà, decidendo di dimenticare tutti i problemi.

Una Vita anticipazioni: Susana teme che Liberto voglia suicidarsi

Saranno tempi duri quelli che affronterà Liberto dopo la partenza di Rosina dal quartiere.

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole confermano che lui trascorrerà il tempo chiuso in casa, piangendo e affogando in dispiacere nell'alcool. La più preoccupata sarà Susana che penserà ad un gesto sconsiderato da parte del nipote, soprattutto quando troverà un foglio con il suo testamento. La sarta penserà che lui voglia suicidarsi e Casilda aumenterà la sua apprensione quando la informerà della partenza dell'uomo, desideroso di trascorrere il pomeriggio lontano da casa.

La meta di Liberto sarà il fiume nel quale lui e Rosina erano stati felici in passato. In quel luogo lui scriverà alcune righe in un foglio di carta che poi butterà in acqua.

Liberto e Rosina si ritrovano

Quello che sembrerà un iniziale momento di disperazione avrà un risvolto più che romantico nelle trame spagnole di Una Vita. In riva al fiume, infatti, l'uomo sentirà le piante muoversi e da esse sbucherà l'adorata Rosina.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che Susana sarà molto preoccupata per le sorti del nipote, pensando che gli sia accaduto il peggio. Ma, proprio in quel momento, Liberto e Rosina faranno la loro apparizione insieme nel quartiere. Saranno felici e innamorati e confermeranno di voler mettere da parte i problemi per ricominciare una nuova vita insieme. La crisi per loro potrà dirsi superata mentre i guai potrebbero essere solo all'inizio per un'altra coppia.

Felipe si proclamerà innamorato di Marcia, alla quale chiederà di formalizzare la loro relazione. L'avvocato, infatti, avrà paura che Genoveva possa avere una reazione sconsiderata dopo avere scoperto che lui ama un'altra donna. I timori potrebbero essere corretti, dato che la vedova di Samuel si rivolgerà niente meno che a Ursula, alla quale chiederà di aiutarla a conquistare l'avvocato.