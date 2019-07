Oggi 19 luglio Roberto Farnesi compie un traguardo importante nella sua vita privata in quanto festeggia cinquant'anni caratterizzati da successi a livello televisivo. Si tratta del protagonista indiscusso della soap opera di Rai uno, intitolata "Il paradiso delle signore" dove veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, padre di Riccardo e Marta. Il pubblico ha instaurato un legame speciale con questo personaggio che ha contribuito al seguito ottenuto dal prodotto televisivo.

L'attore toscano, in precedenti interviste, aveva mostrato la volontà di diventare genitore all'età di cinquant'anni in quanto ha trovato il giusto equilibrio. Inoltre l'interprete sulla sua pagina di Instagram ha reso nota ai fan la felicità per la riconferma de Il paradiso delle signore che si è distinta per aver ottenuto degli ascolti al di sopra delle aspettative con la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Farnesi ha dato l'annuncio riguardo alla prossima stagione televisiva e ha spiegato che si avvicina il periodo per l'inizio delle riprese.

Il successo ottenuto con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore'

L'attore, però, ha chiarito che la messa in onda avrà inizio con il mese di ottobre ed è stato rivelato che c'è stata una riduzione delle puntate. Recentemente l'interprete si è goduto un periodo di relax facendo una vacanza ma, nella giornata di oggi, non ha messo delle foto in modo da poter capire come festeggerà i cinquant'anni.

Questa stagione è stata unica nella carriera di Roberto Farnesi che ha avuto la possibilità di mettersi a confronto con un personaggio nuovo. Il pubblico può dirsi soddisfatto per il ritorno nella prossima annata de Il paradiso delle signore sebbene debba fare i conti con dei cambiamenti. Si è creato un rapporto speciale tra i protagonisti della soap e può essere ricordato il momento nel quale gli attori hanno preso parte a una puntata di 'Vieni da me'.

Le fiction prodotte dalla Mediaset

In questa occasione il cast ha avuto la possibilità di festeggiare il traguardo delle cento puntate. La presenza in Rai di Roberto Farnesi rappresenta una novità se si considera che, in precedenza, ha lavorato principalmente in Serie TV prodotte dalla Mediaset. Non si può dimenticare la fiction in cui ha fatto coppia con Anna Safroncik e intitolata "Le tre rose di Eva", rivelatasi un successo in termini di ascolti.

Un'altra miniserie di cui Farnesi è stato protagonista su Canale 5 e ha riscosso una certa notorietà corrisponde al nome di "Questa è la mia terra". L'attore vanta una carriera ultraventennale e, a livello cinematografico, ha dimostrato il talento lavorando con un regista di spicco corrispondente al nome di Carlo Verdone.