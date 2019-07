Una nuova puntata di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attende i numerosissimi fan nella giornata di giovedì 18 luglio dove, stando agli spoiler, vedremo come si evolverà il conflittuale rapporto tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo aver dato le dimissioni, sembrerà tornare sui suoi passi, costretta suo malgrado a rispettare la clausola presente nel contratto, che prevede il pagamento di una grossa somma di denaro in caso di rescissione anticipata.

Pubblicità

Pubblicità

Nazli rifiuterà anche l’aiuto economico proposto da Deniz e sembrerà quindi costretta a rinunciare al sogno di aprire un locale tutto suo, restando invece a lavorare a casa di Ferit, il quale sta facendo di tutto per non far scappare la giovane, creando così di fatto un conflitto tra lui e l’amico Deniz visto che sono entrambi innamorati della giovane chef.

Anticipazioni Bitter Sweet del 18 luglio: Nazli rifiuta l’offerta economica di Deniz

Nazli, dopo essersi dimessa dal lavoro a casa di Ferit, sarà determinata a inseguire i suoi sogni e riceverà dall'amica Manami una allettante proposta: aprire un locale di cucina giapponese insieme.

Pubblicità

La ragazza però, dovrà fare i conti con l’opposizione di Ferit, il quale le imporrà di rispettare la clausola contrattuale. Non disponendo della somma necessaria per rescindere in anticipo il contratto, Nazli si vedrà costretta a sottostare al volere dell’uomo d’affari, tornando suo malgrado a lavorare alla villa. L’abile trucchetto dell'Aslan per tenere legata a sé la ragazza non piacerà per niente a Deniz, il quale offrirà a Nazli di pagare di tasca propria la multa prevista dalla clausola, ma la giovane cuoca non volendo contrarre debiti di alcun tipo con nessuno, rifiuterà l’offerta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nazli costretta a lavorare ancora per Ferit, Fatos ed Engin fidanzati

I rapporti tra l’aspirante chef e l’Aslan saranno sempre più tesi e la ragazza mal sopporterà quanto imposto dall'uomo che, di fatto, le sta impedendo di perseguire i suoi sogni. Ferit ed Engin nel frattempo, continueranno ad indagare su Asuman, convinti che ci sia lei dietro allo strano comportamento di Nazli dell’ultimo periodo, non sospettando minimamente il suo coinvolgimento con Demet.

Gli spoiler sul nuovo episodio del 18 luglio svelano inoltre che, Engin e Fatos finalmente riusciranno a chiarirsi e a esprimere i loro sentimenti, fidanzandosi ufficialmente.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda giovedì 18 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove conosceremo tutti gli sviluppi su Nazli e Ferit. Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset play è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip che racchiudono i momenti salienti di ogni episodio.