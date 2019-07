Da anni le Serie TV dell'Arrowverse sono una presenza fissa al San Diego Comic-Con. Oltre che essere la prima occasione per il franchise televisivo basato sui fumetti DC di presentare le nuove stagioni, è anche il momento in cui il cast e gli autori incontrano il pubblico.

Il panel di Arrow ha aperto, come ogni anno, la carrellata di notizie, anticipazioni e immagini di ciò che i fan vedranno su The CW a partire dal mese di ottobre.

Com'è stato annunciato mesi fa, l'ottava stagione della serie televisiva sarà anche l'ultima, perciò per l'arciere di Star City quello di quest'anno è stato l'ultimo appuntamento con la Convention. I trailer mostrati in conferenza stampa hanno fornito al pubblico un assaggio dei nuovi episodi in cui, tra l'altro, sono stati svelati il prossimo nemico di Flash e il nuovo costume di Supergirl.

Le date del debutto di Supergirl 5, The Flash 6 e Arrow 8 saranno, rispettivamente, il 6, l'8 e il 15 ottobre.

Cambiamenti in vista per l'Arrowverse: nuovi costumi per The Flash e Supergirl

Il trailer di The Flash 6 mostra il nuovo nemico di Barry Allen, prima di spalle poi nel volto dell'attore Sendhil Ramamurthy che interpreterà il dottor Ramsey Rosso, conosciuto nei fumetti come Bloodwork. L'uomo è un medico brillante che, nell'impresa di sfidare le leggi della natura, si ritroverà su un sentiero oscuro da cui non potrà fare ritorno.

Inoltre, secondo le anticipazioni rilasciate alla convention californiana, Flash indosserà un nuovo costume più simile alla versione fumettistica.

Nel panel di Supergirl 5 si è parlato del rapporto tra Lena e Kara, ora che la sorella di Lex conosce l'identità di Supergirl. Il trailer mostra le conseguenze di questa scoperta: la Luthor colpirà Kara non solo fisicamente (con un pugno al volto) ma soprattutto psicologicamente quando minaccerà di ferirla nel profondo come ha fatto con lei, nascondendole il suo segreto.

Della nuova stagione di Supergirl sono stati rivelati l'uscita di scena di James Olsen, il ritorno del personaggio di Winn e l'arrivo di due nuovi personaggi: Andrea Rojas, conosciuta come Acrata, una donna d'affari che diventerà la nuova direttrice della CatCo, e il reporter William Dey, un personaggio cinico che avrà dei legami con la criminalità di National City. Infine è stato confermato che Supergirl nella quinta edizione avrà un nuovo costume: la supereroina dirà addio al caratteristico gonnellino e indosserà dei pantaloni.

Arrow dovrà portare a termine la missione di The Monitor per salvare il multiverso

Il trailer di Arrow 8 è un omaggio a tutte le persone care che Oliver Queen ha perso nelle stagioni precedenti, a quelle che ama e ai momenti più importanti della sua vita. Poi l'attenzione si sposta su chi si troverà davanti nei prossimi episodi mentre cercherà di adempiere alla missione di Monitor per salvare il multiverso dall'imminente crisi.

Il villain dell'ottava ed ultima stagione della serie sarà J.J. che sta per John Diggle Jr., la versione adulta del figlio di John e Lyla. Gli eventi saranno ambientati nel 2040, con J.J. che sarà il leader della banda Deathstroke e si scontrerà con il fratello adottivo Connor Hawke, un agente di Knightwatch.