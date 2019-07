Gli episodi di Veronica Mars 4 hanno debuttato su Hulu con una settimana di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. L'annuncio inaspettato è arrivato il 19 luglio al San Diego Comic-Con, al termine del panel con il cast e l'autore della serie. É stata proprio Kristen Bell, il volto e l'anima di Veronica, a dare la sorprendente notizia alla stampa e ai fan presenti in sala.

Gli otto episodi della nuova stagione sono già online per il pubblico statunitense da più di 48 ore.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre gli spettatori americani hanno la possibilità di vedere su Hulu come prosegue la vita della detective di Neptune, il resto del mondo su internet cerca lo spoiler tra i commenti sui social e nelle recensioni della critica. La fetta più curiosa dei fan ha appreso che Rob Thomas ha riservato a Veronica un triste finale che lascia la porta aperta per una nuova stagione. La morte di un personaggio importante nella vita della giovane protagonista caratterizza le ultime scene dell'episodio conclusivo. Ai fan di Veronica che non vogliono sapere in anticipo di chi si tratta, è consigliabile non continuare nella lettura dell'articolo.

Pubblicità

Veronica Mars 4 finisce con la morte di un personaggio importante

Come era stato già ampiamente anticipato, i nuovi episodi di Veronica Mars sono caratterizzati da un'atmosfera più dark rispetto a quella a cui il pubblico era abituato. La stessa Kristen Bell aveva dichiarato che la quarta stagione della serie era indirizzata agli adulti piuttosto che ai teenager. Nei nuovi episodi Veronica indaga sugli omicidi di un serial killer che terrorizza Neptune provocando violente esplosioni nella cittadina durante i festeggiamenti dello spring break.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Se si mette da parte il caso seguito dalla Mars Investigations, sorvolando su tutti gli avvenimenti, sulle vittime, le indagini pericolose e la cittadina di Neptune che sembra sempre ad un punto fermo in quanto a criminalità, la concentrazione può essere dirottata verso la coppia Veronica-Logan che aveva avuto il suo happy end nel film del 2015. In questa stagione lui vuole sposarsi mentre lei è titubante.

Le parti si sono capovolte: il 'bad boy' ha messo la testa a posto e vuole una famiglia, lei invece è ad un bivio, perché deve scegliere se fare il grande passo verso l'età adulta o rimanere sempre allo stesso punto. Alla fine della stagione Veronica accetta la proposta e i due si sposano. La felicità dura poco perché Logan muore qualche scena dopo. Una bomba messa nell'auto di Veronica lo uccide prima che i due possano partire per la luna di miele.

Pubblicità

La morte di Logan può aprire la strada ad un nuovo capitolo di Veronica Mars

Alcuni minuti prima della fine dell'episodio il pubblico vede Veronica un anno dopo la morte di Logan. La protagonista dice alla terapista che sta lasciando Neptune per un caso e non sa quando tornerà. Vorrebbe far capire che la vita è andata avanti e lei continua ad indagare, a fare quindi ciò che le riesce meglio. In realtà viene mostrata una Veronica diversa che ha ormai perso la sua scintilla.

Pubblicità

La stagione si chiude con un messaggio vocale di Logan inviato alla dottoressa in cui il giovane spiega perché vuole sposare Veronica e prima dei credits finali la giovane detective lascia Neptune a bordo della sua auto. Questo finale potrebbe aprire una porta verso un nuovo capitolo nella vita della protagonista che la stessa Kristen Bell ha ammesso di voler continuare ad interpretare "fino a che a Neptune non saranno tutti morti".