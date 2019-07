Beautiful, la soap statunitense che tiene incollati al televisore milioni di spettatori da decine di anni, va in onda tutti i giorni alle 13:40, dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni americane svelano che tra poco in Italia si vedranno cambiare molte situazioni.

Puntate americane: cosa è successo

Negli episodi trasmessi in America, Liam, dopo aver perso l'inibizione, ha passato una notte con Steffy. Il ragazzo ha assunto a sua insaputa degli stupefacenti che Thomas aveva acquistato da un suo amico, Vincent, che credeva servissero allo stilista per un incontro speciale.

Thomas ha sciolto nel bicchiere di Liam il composto ed il ragazzo è quasi subito andato su di giri. Durante la festa a cui erano tutti presenti, ha dapprima invitato Hope a ballare. La ragazza si è rifiutata e offesa perché ha accusato Liam di non soffrire abbastanza per la perdita della loro figlia. In realtà, la Logan non sa che la bambina adesso si chiama Phoebe ed è la figlia che Steffy ha adottato.

Trame Usa, cosa succederà: la reazione di Hope alla notte tra Liam e Steffy

Liam, nel corso della festa, si butterà tra le braccia di Steffy e vivrà con lei una notte di passione.

Al suo risveglio il ragazzo sarà molto confuso, ma ricorderà quanto successo, tanto che il pensiero di aver avuto una reazione così azzardata lo preoccuperà. Deciderà, quindi, di sfogarsi con Hope raccontandole di come è andata la serata. La Logan reagirà male, perché giudicherà troppo affrettati i gesti di Liam nei confronti di Steffy, sebbene sia stata lei a voler annullare il matrimonio. La ragazza deciderà comunque di tenere per sé le sue reazioni e di comprendere Liam perché lo vedrà molto provato.

Questo episodio servirà a Hope per capire che forse i suoi sentimenti non volevano lasciar andare ancora il ragazzo verso un'altra storia.

Brooke vorrà proteggere la figlia da Thomas, in disaccordo con Ridge

Intanto Thomas manipolerà il figlio Douglas per fargli recitare una parte fondamentale nella proposta di matrimonio che vorrà fare ad Hope. Brooke e Liam saranno impegnati a mettere in guardia quest'ultima dal giovane stilista. Questa diffidenza porterà tensioni nel matrimonio tra Ridge e la Logan: i due discuteranno varie volte sulle buone intenzioni di Thomas e sulla fragilità di Hope in quel momento.

Il giovane Forrester, nel frattempo, sarà impegnato con Steffy: cercherà di convincere la ragazza che è ancora innamorata di Liam e che in realtà vorrebbe un futuro con lui. Dal suo canto Steffy proverà a non dare molta importanza alla notte trascorsa, ma nello stesso tempo sentirà insinuarsi dei dubbi dentro di sé. La ragazza, confusa, prenderà la decisione di parlarne con suo padre Ridge che ascolterà le sue confidenze e vorrà aiutarla.