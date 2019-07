Ciò che sta accadendo negli USA nella soap opera Beautiful è radicalmente diverso rispetto a quanto si sta verificando in Italia. In questi giorni, infatti, si verificheranno delle cose davvero sconcertanti, che qui saranno visibili solo tra diversi mesi. La giovane Hope Logan, infatti, è convinta che sua figlia Beth sia morta subito dopo averla data alla luce. In realtà, la bimba è viva e vegeta ed è stata adottata da Steffy, la quale è ignara di tutto.

Emma, quindi, scoprirà la verità sulla bambina e si dirà decisa a rivelare tutto a Hope. Thomas, però, si opporrà fermamente. Per questo motivo, inseguirà la giovane stagista nel tentativo di fermarla. Notando che la ragazza non vorrà collaborare, Thomas la lascerà cadere in un burrone provocando la sua morte.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy adotta la bambina di Hope ignara di tutto

Le puntate americane di Beautiful, in questo periodo, sono decisamente più avvincenti rispetto a quanto sta accadendo in Italia.

Qui, infatti, Hope e Liam sono felicemente sposati e la ragazza è in dolce attesa. Nel frattempo Steffy sta incominciando a mostrarsi insofferente al legame che unisce i due coniugi, per questo chiederà a suo padre Ridge di intercedere per aiutarla. Negli USA, invece, la situazione è decisamente più avanti. Hope, infatti, ha dato alla luce la sua bambina ma, subito dopo, è stata separata da lei. La Logan, infatti, è convinta che la piccola Beth sia morta subito dopo il parto.

Dopo un bel po' di tempo, però, si scoprirà che la bambina è, in realtà, viva ed è stata adottata da Steffy, che l'ha chiamata Phoebe. La Forrester, nel frattempo, convive con Liam e i due sono davvero felici e sereni.

Emma scopre la verità e Thomas la uccide

Emma, la stagista nipote di Justin, nei prossimi episodi scoprirà tutto e si dirà pronta ad informare Hope. Thomas, però, si dirà estremamente contrario alla cosa e farà il possibile per impedire che la piccola Poebe venga strappata dalle braccia di sua sorella, che per tutto questo tempo l'ha cresciuta come se fosse sua figlia.

Emma, però, non si farà persuadere e si dirà decisa a portare avanti la sua idea. Thomas, allora, la farà cadere in un burrone e la ragazza morirà.

Non appena sarà diffusa la notizia, Hope rimarrà sconvolta. Ad essere maggiormente scosso sarà, ovviamente, Justin. L'uomo informerà Bill di quanto accaduto e il potente Spencer gli assicurerà tutto il suo sostegno. Nel frattempo, Thomas, che è ossessionato da Hope, si mostrerà molto vicino e partecipativo al dolore della ragazza.

Xander, invece, sarà fermamente convinto del fatto che nel tragico incidente c'entri proprio Thomas.