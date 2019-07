La prossima settimana, dall'8 al 12 luglio, sarà davvero molto avvincente per quanto riguarda la soap opera americana Beautiful, in onda su Canale 5. Davvero moltissimi saranno gli avvenimenti che si verificheranno. La cosa che, sicuramente, genererà parecchio scalpore sarà la decisione di Ridge di finanziare solo la linea di sua figlia Steffy, la "Intimates". Questo, naturalmente, porterà Brooke ad essere molto in conflitto con suo marito, ma non solo.

La situazione creerà molto sgomento anche tra la giovane Logan e la Forrester. Le due ragazze, infatti, avranno una discussione molto accesa.

Per quanto riguarda Zoe, invece, quest'ultima approfitterà del fatto che Emma ha rifiutato di baciare Xander per tornare all'attacco con il suo ex fidanzato. Scopriamo nel dettaglo cosa accadrà da lunedì a venerdì.

Beautiful puntate da lunedì 8 a mercoledì 10: Steffy cambia idea

La puntata di Beautiful di lunedì 8 luglio sarà incentrata su Steffy. Quest'ultima, infatti, dopo aver fatto un passo indietro per consentire ad Hope e Liam di essere felici insieme, deciderà di cambiare idea.

La ragazza si renderà conto del fatto che non riesce proprio a tollerare di vedere i due coniugi felici e sereni nell'azienda, mentre lei viene sempre mortificata. Proprio per questo motivo, la giovane Forrester chiederà a suo padre di intervenire per aiutarla.

L'episodio di martedì 9 luglio, invece, vedrà Brooke in forte contrasto con Ridge per la decisione di sacrificare la linea della figlia Hope a favore di quella di Steffy. La donna, infatti, darà luogo ad un nuovo scontro con sui marito.

Mercoledì 10 luglio vedremo che Steffy sarà sempre più intollerante alla relazione tra Liam e Hope. La ragazza sarà tormentata dal non riuscire a donare una famiglia vera e propria a sua figlia Kelly. Hope, dal canto suo, sarà decisa a rimboccarsi le maniche onde evitare che la decisione di Ridge possa far capitolare la sua carriera.

Episodi di giovedì 11 e venerdì 12: lite tra Steffy e Hope, bacio tra Xander e Zoe

Per quanto riguarda giovedì 11 luglio a Beautiful, invece, vedremo che Steffy e Hope saranno davvero ai ferri corti.

Le due ragazze, infatti, avranno un pesantissimo scontro durante il quale la Logan si renderà protagonista di affermazioni davvero molto pesanti. Hope, infatti, dirà alla sua interlocutrice di essere riuscita a trionfare su di lei solo per il grado di parentela con Ridge e non perché la sua linea fosse realmente migliore della Hope for the future.

L'ultima puntata della settimana, invece, quella di venerdì 12 luglio, sarà incentrata sul triangolo amoroso tra Xander, Zoe e Emma.

Il ragazzo proverà ad avvicinarsi a Emma ma quest'ultima lo rifiuterà. Proprio per questo motivo, Zoe coglierà la palla al balzo per riconquistare il suo ex. I due si baceranno.