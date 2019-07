Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano scritto da Bradley Bell, punta di diamante delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5 Liam Spencer deciderà di prendere le difese di Bill durante la battaglia contro Katie Logan. Quest'ultima diventerà la moglie di Thorne.

Beautiful: Brooke si schiera con Bill

Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle nuove puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Canale 5, rivelano che Brooke sarà convinta che Bill possa vincere la causa per l'affidamento esclusivo di Will che nel frattempo sarà entusiasta per le nuove nozze della madre con Thorne.

A tal proposito la Logan cercherà di convincere Katie a ritirare la denuncia contro l'ex marito sebbene invano. Intanto Ridge appoggerà la scelta della madre di Will. Proprio quest'ultima avrà uno scontro di fuoco con lo Spencer al quale assisterà anche il Forrester.

Thorne sposa Katie

Finalmente giungerà il giorno tanto atteso da Thorne. Il fratello di Ridge si unirà in matrimonio con Katie con la cerimonia che sarà celebrata nella villa Forrester.

Un lieto evento al quale Steffy non parteciperà per via di una febbre elevatissima mentre l'editore scaricherà tutta la sua rabbia contro Justin alla Spencer Pubblications. Qui si dimostrerà pronto a tutto pur di portare via suo figlio dalla Logan. Infatti deciderà di avvalersi della testimonianza di Brooke, una sua alleata.

Tensione tra la Logan e Ridge

Le trame di Beautiful fino al 2 agosto rivelano che Brooke e Ridge avranno posizioni diverse sulla battaglia legale a favore della custodia esclusiva del piccolo Will.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Forrester, infatti, sarà convinto che la moglie non possa mettersi contro la sorella e perciò testimoniare a suo sfavore. Dall'altro canto la Logan continuerà ad appoggiare il padre di Liam. Ma ecco arrivare il giorno dell'udienza. Qui Katie, Thorne e Carter scopriranno che Brooke testimonierà a favore dello Spencer. Nell'occasione Katie pretenderà la custodia esclusiva del bambino ma preciserà che consentirà all'ex marito di fargli visita.

Liam testimonia a favore dello Spencer

Durante il processo Justin accuserà il Forrester di aver sposato la madre di Will solamente per interesse. Inoltre Liam sarà chiamato sul banco degli imputati dove dichiarerà che Bill non ha fatto il padre per colpa della defunta madre (Kelly). Inoltre dichiarerà che tra di loro non ci sono più rapporti a causa di una relazione sentimentale sorta tra lo Spencer e Steffy.

Tuttavia, prima di abbandonare la sala, inviterà il giudice a concedere una seconda chance all'uomo. Del parere opposto sarà l'ex moglie che ribadirà che il magnate è sempre stato assente chiedendo semplicemente che le visite con il bambino siano programmate. Infine la moglie di Ridge si convincerà del successo della sorella sebbene sia sicura che un giorno possa pentirsene.