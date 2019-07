Le conseguenze dell'abuso ai danni di Julieta Uriarte saranno protagoniste delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La donna dimostrerà di essere tornata quella di tempo dinnanzi a Saul Ortega, dopo essere riuscita a sconfiggere la malinconia grazie a Donna Francisca.

Il Segreto: Julieta in profonda crisi

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate italiane si soffermano sulla grave malinconia che accuserà Julieta, in seguito all'abuso subito da parte di Eustaquio e Lamberto Molero.

Tutto avrà inizio esattamente quando la ragazza si trincerà dietro un silenzio profondo, non raccontando niente a suo marito Saul di quello che le è capito nel bosco. Nel frattempo le battute di ricerca daranno i loro sviluppi, tanto che la guardia civile con a capo Cifuentes ritroverà i corpi di padre e figlio Molero, uccisi dal sindaco di Puente Viejo e Don Berengario.

Saul apprende la verità sulla sua sposa

Saul comincerà a sospettare qualcosa dopo aver incontrato Carmelo nei sobborghi del paesello.

Qui apprenderà che la sua sposa era stata violentata dai Molero. Tuttavia, l'Ortega prometterà al prete ed al marito di Adela di tenere la bocca cucita su questa squallida vicenda. Dopodiché si getterà a capofitto nel tentativo di risollevare l'umore di Julieta, visto che apparirà sempre più demotivata.

Donna Francisca aiuta la Uriarte a reagire

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Donna Francisca si offrirà di andare a parlare con la Uriarte sotterrando l'ascia da guerra.

In questo frangente, la moglie di Raimundo le dichiarerà di essere dispiaciuta per quello che le è capitato, raccontando che anche lei era stata abusata da suo marito Salvador Castro. Julieta, una volta sola ripenserà a quello raccontato dalla Montenegro, tanto da rimanere molto colpita dall'ultima affermazione rivolta a favore delle donne rimaste vittime di violenza come lei. Per questo motivo, la donna abbandonerà l'abitazione, dimostrando finalmente coraggio per la prima volta dopo l'aggressione subita.

L'Ortega ritrova la moglie di un tempo

Saul capirà che sua moglie si è recata nel luogo dove i Molero l'avevano violentata, tanto da temere che possa compiere un atto inconsulto. Ma ecco il colpo di scena: la Uriarte apparirà sorridente e speranzosa verso il futuro, mostrandosi grata a Donna Francisca per aver contribuito alla sua rinascita. Grazie alla Montenegro, la moglie dell'Ortega uscirà finalmente dal tunnel dove era sprofondata nelle ultime settimane.

Infine Julieta affronterà tutti i suoi amici, dimostrando di aver superato brillantemente lo stato di malinconia in cui era sprofondata per abbandonarsi fiduciosa tra le braccia del novello sposo.