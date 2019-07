Da alcuni mesi ormai, le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez continuano a farsi sempre più insistenti sul web e non solo. Nelle ultime ore a far scatenare maggiormente il Gossip riguardo la vicenda, ci ha pensato il settimanale Oggi, che nel suo nuovo numero in edicola riporta un'indiscrezione che potrebbe avvalorare l'ipotesi di una gravidanza. La bella argentina, ritornata da poco con il ballerino Stefano De Martino, avrebbe avuto un malore nel corso della prima registrazione delle nuove puntate di Tú sí que vales, motivo per cui sarebbe al momento saltata la puntata. La rivista in questione ha così ipotizzato che alla base di questo malessere potrebbe esserci la gravidanza della donna.

Il settimanale Oggi rivela che la Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa

Il settimanale Oggi ha lanciato in esclusiva la notizia che forse Belen Rodriguez potrebbe essere realmente incinta, così come si vocifera ormai sul web da diverso tempo. Il ritorno di fiamma tra l'argentina e Stefano De Martino ha reso felici milioni di fan sul web. I due si mostrano sui loro profili Instagram più affiatati che mai, in compagnia del loro primo figlio Santiago.

Una famiglia molto serena e unita quella che appare sui loro profili social. Per i fan non è dunque difficile pensare che dopo questa ricongiunzione i due abbiano pensato a un nuovo bebè, visto l'amore di entrambi per i bambini.

Secondo quanto riportato da Oggi, la bella Belen avrebbe saltato la registrazione della prima puntata del talent show Tú sí que vales a causa di un malore fisico che le ha impedito di presenziare.

In base a quanto proferito dalla rivista di gossip, dunque, la ragazza sarebbe stata poco bene anche se le cause non sono note. Al momento quelle della gravidanza restano solo delle ipotesi, anche se più passano le settimane e più sembrano esserci nuovi elementi ad avvalorare la questione.

Gossip, Belen e Stefano De Martino più innamorati che mai

Belen e Stefano De Martino non hanno mai smentito le voci su una possibile gravidanza, ma non hanno mai neanche confermato la cosa.

Negli ultimi giorni i due si stanno godendo una dolce vacanza a Ibiza in compagnia del piccolo Santiago. I tre hanno postato la foto del loro nuovo yacht, che prende appunto il nome del loro figlio. La coppia è comunque molto attiva sui social, dove posta di frequente scatti e momenti dolci delle loro giornate. In particolar modo da quando la Rodriguez e il ballerino sono tornati insieme, diverse sono state le foto e i video che li vedono coccolarsi in maniera molto tenera, mandando in visibilio milioni di fan che hanno da sempre fatto il tifo per questa coppia così affiatata.