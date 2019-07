Proseguono i Gossip intorno alla giornalista Diletta Leotta e si continua a parlare della vita privata di una delle donne più amate dal pubblico maschile. Il settimanale "Chi" ha posto l'accento sul possibile nuovo partner della Leotta. Si tratta di Daniele Scardina che è un pugile professionista ed è stato fotografato in barca a Ibiza in compagnia della presentatrice facendo pensare che possa essere iniziata una nuova relazione.

diletta leotta ha fatto altre vacanze con le amiche e ha pubblicato delle foto su Instagram, facendo notare la felicità di passare un breve periodo di relax. I dubbi rimangono intorno alla possibilità di una relazione tra il pugile e la conduttrice. Daniele Scardina è stato protagonista di una recente intervista, dove ha posto l'accento sul rapporto con la presentatrice catanese e ha sottolineato che si tratta di un'amicizia speciale.

Un'annata speciale per la giovane giornalista

Queste dichiarazioni fanno pensare che non ci sia alcuna storia tra le due persone legate da un sentimento di amicizia. Il pugile ha precisato che, per il momento è single, dopo aver terminato una relazione nel mese di gennaio e ha ricordato il giorno in cui ha conosciuto la Leotta. Lo sportivo ha fatto notare che Diletta Leotta ha presentato un evento a cui ha preso parte per partecipare a un incontro e la loro conoscenza è avvenuta tramite degli amici.

Le foto rese note dal giornale Chi evidenziano quanto ci sia un'amicizia speciale. La giornalista, dopo aver fatto ritorno dalle Baleari, ha continuato la vacanza da single facendo una gita sulle acque della Sardegna con delle amiche.

La Leotta impegnata al 'Giffoni Film Festival'

Diletta Leotta tiene aggiornati i fan e, recentemente, ha pubblicato una foto dove ha annunciato che sarà impegnata per tutta la settimana con il Giffoni Film Festival.

La giornalista è stata la protagonista indiscussa di questo primo anno di 'Dazn', dove ha avuto la possibilità di intervistare personaggi del mondo dello sport e ne sono stati esempi due allenatori di grande rilievo come Josè Mourinho e Roberto Mancini. Ci sono delle notizie importanti in quanto la conduttrice ha messo fine alla relazione con Matteo Mammì, con il quale ha avuto una lunga storia d'amore.

Prima della fine della storia con Mammì, si era parlato della possibilità delle nozze, ma la situazione ha preso una piega inaspettata. Diletta Leotta è al centro dell'attenzione dei giornali che dedicano delle copertine alla giovane conduttrice, rimasta la donna del momento. Le altre showgirl non sono sullo stesso passo della Leotta che è la giornalista sportiva più desiderata dagli italiani.