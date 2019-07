La presunta seconda Gravidanza di Belen Rodriguez sta infiammando il Gossip estivo. Nuovi indizi trapelano e i rumors che vorrebbero Belen incinta per la seconda volta continuano a crescere. Secondo gli indizi che trapelano dal settimanale Oggi, la showgirl argentina sarebbe già in dolce attesa.

Belen Rodriguez incinta per la seconda volta, gli indizi sulla presunta gravidanza

Belen potrebbe essere incinta per la seconda volta.

Il giornale Oggi ha parlato di un malore improvviso che ha costretto la showgirl a saltare prove e registrazioni della primissima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales!

Non si sa che tipo di malore sia, ma alcuni lo hanno subito collegato ai primissimi sintomi di gravidanza. Solo speculazioni o c'è qualcosa di vero? Con il tempo che passa, spuntano nuove tesi e nuovi ragionamenti che confermerebbero la gravidanza di Belen.

Del resto Belen e Stefano De Martino non hanno mai nascosto di voler diventare presto genitori per la seconda volta. Anzi, la giovane coppia, oggi più innamorata che mai, ha detto di lasciar fare il destino, ribadendo la ricerca attiva di una gravidanza.

Una dolce attesa che potrebbe essere appena arrivata, con l'estate alle porte preludio di tanto relax, proprio quello di cui ha bisogno una futura mamma.

I followers più attenti hanno notato sul profilo Instagram della showgirl la netta carenza di foto di Belen in cui si veda la pancia. Anzi, in tutte le ultime foto gli addominali risultano sempre nascosti "ad arte": a volte con il chiaroscuro, altre da una mano o dalla sabbia della spiaggia. Viene da chiedersi il perché di questa scelta, conoscendo la propensione di Belen a mostrare ogni dettaglio del suo scultoreo corpo.

I più attenti, inoltre, fanno notare come una presunta seconda gravidanza di Belen potrebbe essere una vera e propria miccia per gli ascolti. Se la gravidanza fosse confermata, Belen potrebbe condurre le trasmissioni in programma per questa estate con il pancino lievemente più gonfio del solito. Scatenando la curiosità dei telespettatori interessati sia al programma che alla gravidanza della showgirl.

Di certo, il clima vacanziero e rilassato di questi ultimi mesi, con una puntata a Ibiza e una in costiera amalfitana a bordo del nuovo e lussuoso yacht Santiago, potrebbero aver contribuito all'instaurarsi di una nuova gravidanza.

Per adesso, i followers hanno notato i fianchi e l'addome di Belen leggermente più morbidi del solito, oltre al malore improvviso. Tanto è bastato per ipotizzare la dolce attesa.

Rimane da scoprire se Belen e Stefano annunceranno ufficialmente al mondo l'arrivo del nascituro.