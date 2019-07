È un Manuel Galiano molto duro quello che si è raccontato su Witty Tv a circa due mesi dalla scelta a Uomini e donne: il ragazzo, intervistato da Raffaella Mennoia sulla precoce rottura con Giulia Cavaglià, ha svelato particolari inediti e molto interessanti su questa storia. Oltre a smentire di aver tradito la ex a Ibiza, il savonese ha riportato il racconto che gli ha fatto una sua amica di Torino: pare che la tronista frequentasse un altro mentre lui era in vacanza.

La verità di Manuel su Witty Tv

L'intervista esclusiva che Manuel Galiano ha rilasciato ad un'autrice di Uomini e Donne, regala tanti spunti di discussione agli appassionati di Gossip. L'ex corteggiatore, infatti, ha ripercorso tutte le tappe della breve storia d'amore che ha vissuto con Giulia Cavaglià: dalla scelta di fine maggio all'addio definitivo ad inizio luglio.

Il savonese ha fatto sapere che l'ormai ex fidanzata, secondo lui, non è mai stata realmente intenzionata a conoscerlo: "Quando eravamo soli in casa, io non esistevo. Per lei contavano solo gli amici, il cane e i followers".

Le prime discussioni tra i due ragazzi pare siano iniziate quando Manuel si è ribellato alla volontà della tronista di "fare carriera" su Instagram: "A me non interessano queste cose, lei mi rimproverava perché urlavo nelle Stories e mi diceva che se facevo così i brand non mi avrebbero voluto".

Insomma, stando a quello che sostiene Galiano su Witty Tv, Giulia puntava esclusivamente ad accrescere la sua popolarità sui social network sfruttando anche la relazione con lui nata nel seguitissimo programma di Canale 5.

Tra le affermazioni pesanti che ha fatto il giovane, spicca sicuramente quella di un insulto che la Cavaglià pare gli ripetesse spesso quando litigavano: "Tu non capisci le cose, sei troppo stupido".

Manuel nega il tradimento a Ibiza

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stata la vacanza a Ibiza che Galiano ha deciso di fare con alcuni amici (viaggio prenotato a gennaio). Sollecitato dalla Mennoia a dire quanto c'è di vero dietro ai gossip che lo volevano intento a baciare un'altra in discoteca, Manuel ha fatto sapere: "Non è assolutamente vero.

In quel video si vede uno vestito di bianco mentre io avevo un look totalmente diverso quella sera".

L'ex corteggiatore di U&D, però, ha anche raccontato delle molte segnalazioni che gli sono arrivate in privato sui social su Giulia: pare che in tanti abbiano visto e fotografato la torinese in compagnia di altri ragazzi mentre il suo fidanzato era all'estero.

Un episodio piuttosto particolare, è quello sulla presunta frequentazione parallela della Cavaglià: il savonese, infatti, sostiene che una sua amica di Torino avrebbe incontrato la tronista insieme ad un ragazzo che sosteneva di essere il suo uomo da circa tre settimane.

A Raffaella che gli ha domandato perché secondo lui è stato la scelta di Giulia, Manuel ha risposto: "Perché Giulio Raselli l'avrebbe mandata a quel paese subito, io invece sono buono e poi le piacevo di più fisicamente".

L'ultimo pensiero che Galiano ha rivolto alla sua ex, è il seguente: "Mi dispiace per la persona che è, ma io sono contento di essermela levata di torno".