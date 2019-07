La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a stupire con le ultime news di Gossip, tra foto bollenti e dediche zuccherose, una presunta seconda gravidanza e un sorprendente secondo matrimonio. Di certo, i pettegolezzi estivi non sono uguali se manca Belen, ed è proprio vero che la ritrovata coppia Belen & Stefano ha un potere mediatico impressionante. Persino un semplice messaggio d'amore cinguettato su Twitter o immortalato su Instagram hanno il potere di scatenare un roboante risultato.

I messaggi d'amore di Stefano e Belen

Dopo l'improvvisazione del secondo matrimonio officiato dal figlio Santiago, dopo la notte brava seduti sulla portiera di un'auto in corsa, Belen e Stefano infiammano il web. L'occasione propizia è il ritrovato amore che si esprime con dediche, ammiccamenti, emoticons e dichiarazioni d'amore affidate ai social.

Nello specifico, questa volta, ad Instagram. Ad avere la "penna facile" è il più delle volte Belen che, innamorata pazza di Stefano, si lancia in dediche scritte nella sua lingua natia, lo spagnolo.

Così, tra una risata divertita e un dolce sorriso, la showgirl argentina manifesta il suo amore incontenibile per il marito.

“Vos me haces reir siempre” ("Mi fai sempre ridere!") – scrive la showgirl argentina su Instagram, come commento ad una foto in cui è ritratta sorridente, seduta sulla gambe del padre di Santiago, Stefano. La risposta di lui, ovviamente, non si è fatta attendere ed è arrivata veloce come un lampo: "Amore mio". Poche parole, semplici e innamorate, che hanno fatto sognare le ammiratrici del ballerino e presentatore quasi trentenne.

Non pago della frase d'amore, Stefano lo ha ribadito. In una seconda foto sul suo profilo Instagram, il ballerino ha postato un'immagine di Belen. Ed è arrivata la risposta fulminea di Belen: "Ti amo".

Belen e Stefano, la coppia regina del gossip dell'estate

È indubbio che sotto l'ombrellone tante saranno le pagine dedicate a Belen e Stefano. Dopo l'annuncio della ricerca di una seconda gravidanza al più presto ("sarà il destino a decidere" - ha detto Stefano), i cuori dei fan si sono accesi.

Una sorellina per il piccolo Santiago? Potrebbe arrivare prima di quanto si pensi e chissà che Belen non mostri il suo pancino già durante il Festival di Castrocaro.

Intanto, Stefano De Martino ha fatto sapere alla stampa che la riconquista di Belen non è stata per nulla facile e ha richiesto tanti sacrifici. “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche.” - ha detto il presentatore durante un'intervista a Il Giornale.

Parlando anche di quanto sia importante riuscire a ritagliarsi lo spazio per la famiglia tra i tantissimi impegni di lavoro.